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蜘蛛人預告提前外洩 「他們」真的回來了

記者蘇詠智／綜合報導
奇異博士確定會在「蜘蛛人」最新續集中亮相。（取材自IMDb）
奇異博士確定會在「蜘蛛人」最新續集中亮相。（取材自IMDb）

從開拍以來就話題不斷、備受外界矚目的好萊塢最新「蜘蛛人」電影「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man:No Way Home），本來謠傳首支正式預告這兩天要公開，結果突然外洩上網，雖然是翻拍自手機且畫面不清晰的影像，索尼與漫威還是火速逼迫轉發的網友們紛紛下架，只是片子一出就造成轟動，要抓也抓不完，網友戲稱該不會是正在和發行漫威大片的迪士尼打法庭戰的「黑寡婦」（Black Widow）下的手？而現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）則在社群網站上發布了若有深意的訊息：「你們還沒準備好。」

現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德的最新一集，內容身受各方矚目。（取材自IMDb）
現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德的最新一集，內容身受各方矚目。（取材自IMDb）

關於「蜘蛛人：無家日」最引人矚目的話題就是片子傳說將開啟真人版的多重宇宙，因此上兩個版本的主角陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲德（Andrew Garfield）都會亮相，與湯姆霍蘭德同台，至於各自版本中的反派包括「綠惡魔」威廉達佛（Willem Dafoe）、「八爪博士」艾佛瑞莫林納（Esteban Molina）、「電光人」傑米福克斯（Jamie Foxx）等也會回來，令粉絲相當興奮。但在外洩的模糊版預告中，最清楚看得到的是八爪博士，確認了艾佛瑞莫林納的回歸。

八爪博士也會回歸「蜘蛛人」新片中。（取材自IMDb）
八爪博士也會回歸「蜘蛛人」新片中。（取材自IMDb）

此外傳「蜘蛛人：無家日」中奇異博士會取代鋼鐵人成為蜘蛛人新的導師，外洩版預告也確實出現好幾幕奇異博士的鏡頭，倒是觀眾期待的前兩任蜘蛛人，還被保留，尚未正式登場。有傳這支預告延續了漫威「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers:Endgame）的作法，只出現全片最開頭半小時內的情節畫面，免得結局關鍵搶先曝光，索尼和漫威忙著讓TikTok、YouTube等網站上的片段趕快下架，沒有對此說法有任何回應。

蜘蛛人 漫威 奇異

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