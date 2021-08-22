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裘莉打破40年慣例 為聲援阿富汗少女開IG 吸粉600萬

娛樂新聞組／綜合報導
安琪莉娜裘莉在新開的IG帳號上發表第一篇文章是一封來自阿富汗少女所寄來的信。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉在新開的IG帳號上發表第一篇文章是一封來自阿富汗少女所寄來的信。（路透資料照片）

好萊塢巨星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）向來熱心公益，尤其常為人權發聲。阿富汗神學士控制後，她打破40年慣例，首度開設Instagram帳號，第一篇發文就公開一封來自阿富汗少女的信件。

裘莉20日打破出道近40年以來從未使用社群網站的慣例，在新開的IG帳號上發表文章，寫道：「這是一封來自阿富汗少女所寄來的信。目前，阿富汗人民失去了在社群網站上交流、自由表達的能力，所以我來IG分享他們的故事，以及世界各地為了基本人權而戰的人的聲音。」

信中，少女訴說在神學士統治下對於生活的擔憂與恐懼，「我們認為所有的夢想都毀滅了。」裘莉也痛心表示：「花了這麼多時間、金錢，流血且犧牲生命，卻換來這樣的結果，這是一場幾乎無法理解的失敗。」

安琪莉娜裘莉公開來自阿富汗少女所寫的信。（翻攝自Instagram）
安琪莉娜裘莉公開來自阿富汗少女所寫的信。（翻攝自Instagram）

裘莉的帳號在短短7小時就吸引超過330萬人追蹤關注，並持續快速增加，目前已有673萬人追蹤。

此外，一名在南韓當模特兒的阿富汗女子薇妲，也透過廣播節目向外界述說阿富汗現況，表示在神學士發起軍事行動後，人們根本無法踏出家門一步。

薇妲表示，自己在阿富汗的阿姨們與表兄弟姊妹，在神學士發起軍事行動後都不敢出門，連明天的晚餐在哪都沒有著落。

而日前搭上美軍運輸機逃離的阿富汗流行天后薩伊德（Aryana Sayeed），透過IG報平安表示歷經4天精疲力竭的旅途，已經平安降落；她更向外界呼籲不要忘記阿富汗，名人們都透過自己的影響力希望能幫助阿富汗。

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