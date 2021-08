「尚氣」合體梁朝偉 劉思慕：像做美夢

劉思慕(左起)、梁朝偉、陳法拉以及張夢兒在「尚氣與十環傳奇」飾演一家人。(取材自Instagram)

漫威電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),日前舉辦線上記者會,主角劉思慕、奧卡菲娜(Awkwafina)以及導演 德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)等人共同現身,劉思慕原本名氣不高,卻被漫威欽點演出「尚氣」,讓他開心直呼,「能與梁朝偉、楊紫瓊以及班金斯利( Ben Kingsley)這些傳奇人物一起演出,我每天醒來都像在做美夢」。

劉思慕早於2018年在推特發文,「OK,我們是否要談談『尚氣』」,還標記漫威,結果沒過多久就正式獲選,外界懷疑這與他的毛遂自薦有關?沒想到漫威影業執行長凱文費吉(Kevin Feige)當場潑冷水,納悶表示「我根本沒看到啊」,還補充說:「我不是因為你的推文,是因為你的表演。」導演德斯汀當時非常肯定他的自信,沒想到試鏡後,更愛上他的矯健身手以及喜劇功力,才決定讓他演出。

劉思慕受訪不時展現傑出的中文能力,主持人錢信伊還刻意用中文向他提問:「思慕你好,最近還好嗎?」劉思慕一臉疑惑說:「很好,為何突然用中文呢?」錢信伊則回:「讓那些白人聽不懂啊。」讓劉思慕只能尷尬露出苦笑。

奧卡菲娜在片中飾演女主角凱蒂,在片中挑戰飆車、射箭等動作戲,還為該片特別學習甩尾技巧,由於片中有不少從高處墜落的戲,她也搞笑說:「簡直就像是與地心引力工作一樣。」

凱文費吉則強調「尚氣」是「復仇者聯盟」未來不可多得的新成員,這部電影也將帶領影迷回到2008年的「鋼鐵人」,重新解讀當時就登場的反派組織「十環幫」。