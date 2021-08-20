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名模未婚妻曬巨肚 54歲傑森史塔森又要當爸了

記者蘇詠智／即時報導
傑森史塔森（右）與蘿絲杭亭頓頓懷莉又有第2個孩子。（路透資料照片）
傑森史塔森（右）與蘿絲杭亭頓頓懷莉又有第2個孩子。（路透資料照片）

深受觀眾喜愛的光頭動作男星傑森史塔森（Jason Statham），即將再度當爸爸，他的未婚妻—「變形金剛3」（Transformers: Dark of the Moon）女主角蘿絲杭亭頓頓懷莉（Rosie Huntington-Whiteley）在社群網站上發布一連串照片、呈現肚子逐漸隆起的過程，最後一張已經明顯看出身懷六甲，宣告已有第2胎，演藝圈友人和影迷都獻上祝福。

傑森與蘿絲有個4歲的大兒子子傑克，儘管訂婚到現在5年多，似乎還未正式結婚，感情卻沒有生變，他們曾一度被傳有望在2019年初的跨年期間完婚，結果又是不了了之，顯然有沒有一紙結婚證書，並不是特別重要。

蘿絲杭亭頓頓懷莉發布身懷六甲照片，宣告又要生第2胎。(取材自Instagram)
蘿絲杭亭頓頓懷莉發布身懷六甲照片，宣告又要生第2胎。(取材自Instagram)

蘿絲是亮麗搶眼的名模，進入演藝圈後雖然作品極少卻都是大片，為了維持模特兒標準身型，她在上一次生孩子後，經歷過一段不算愉快的甩肉過程，這才體會到為何對某些人而言，要持續上健身房鍛鍊頗為艱難。

而54歲的傑森則片約不斷，年紀漸長在銀幕上卻仍以動作演出為主，今年除了和蓋瑞奇再攜手的「玩命鈔劫」（Wrath of Man）外，還在「玩命關頭9」（FAST AND FURIOUS 9.）驚鴻一瞥，為第10集埋下令人好奇的伏筆，他所參與演出的「浴血任務」（The Expendables）系列即將在10月開拍最新系列作，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）暗示會是一部番外篇，有可能以傑森的角色為主軸，各界拭目以待。

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