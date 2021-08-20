黑寡婦二胎添丁 夫歡呼「要去迪士尼樂園」

思嘉莉約翰森日前宣傳「黑寡婦」時，僅露出胸部以上，未展現孕肚。(圖：迪士尼提供)

「黑寡婦」思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)生二胎了，她丈夫柯林佑斯特(Colin Jost)日前才證實妻子懷孕，沒想到隔天就宣布生子，美媒「時人」第一時間獲得思嘉莉的發言人證實「她已順利生產」，柯林隨後也在Instagram宣布喜訊，「我們有小孩了，我們非常愛他」，喜迎兒子出生。

柯林宣布兒子名字「科斯莫」，但他低調希望外界尊重隱私，不打算透露太多細節，還開心寫下「我們要去迪士尼樂園 」，難掩初為人父的好心情。思嘉莉曾結過三次婚，她與法國記者前夫羅曼杜希亞克(Romain Dauriac)生的女兒蘿絲(Rose)六歲，而這是她的第二胎，也是她與柯林的第一個小孩。

思嘉莉今年36歲，與大3歲的柯林於2020年11月結婚，她婚後依舊保持一貫低調生活，就連宣傳「黑寡婦」(Black Widow)時，都缺席實體活動、首映會，接受本報視訊訪問時，鏡頭也只照到胸部以上，未露出孕肚，而她當時提到家人時，滿臉微笑，感覺得出即將再為人母的喜悅。

思嘉莉二度當媽，待產期間仍有大量片約找上門，也確定接下金獎導演 魏斯安德森(Wes Anderson)新片，與湯姆漢克斯(Tom Hanks)、瑪格蘿比(Margot Robbie)等明星同台飆戲，外界猜測，該片可能等到她產後調養好身體，才會開拍。