好萊塢片酬排名大洗牌 「007」丹尼爾1億美金奪冠

丹尼爾克雷格主演賣座推理電影「鋒迴路轉」，2部續集將讓他收益高達1億美金。（圖：車庫提供）

歐美巨星片酬重新洗牌，綜藝報日前曝光好萊塢明星們的最新片酬榜，「007」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）以兩部「鋒迴路轉」（Knives Out）續集，以1億美金的高片酬，順利拿下全球最高片酬冠軍，傲視所有藝人。

丹尼爾克雷格(右)主演賣座推理電影「鋒迴路轉」，2部續集將讓他收益高達1億美金(約新台幣27.9億)。（圖：車庫提供）

Netflix今年以高價4.5億美金，買下「鋒迴路轉」2部續集版權，由於該片全球熱賣，獲得3億美金的亮眼票房，丹尼爾克雷格飾演神探主角，表現當然功不可沒，用1億美金利誘他回歸，果然讓他順利點頭。丹尼爾拍攝「007」系列電影 多年，今年年底推出「007生死交戰」（No Time to Die），也宣布正式向該角告別，但他的身價依舊未減，即便沒演007，仍是全球公認的超級巨星。

巨石強森是單片片酬亞軍，高達5千萬美金。（取材自Instagram）

片酬亞軍則由巨石強森 （Dwayne Johnson）拿下，他主演全新動作片「紅色追緝令」（Red One），可獲得5千萬美金的高片酬，巨石強森近年穩定推出「叢林奇航」（Jungle Cruise）、「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji：The Next Level）以及「玩命關頭」（Fast & Furious）系列電影，票房佳績有目共睹。季軍則是威爾史密斯（Will Smith），新片「王者理查」（King Richard）雖是成本較低的傳記劇情片，但發行該片的華納兄弟影業仍支付威爾4千萬美金。

巨石強森日前才帶來賣座電影「叢林奇航」，他的單片片酬則高達5千萬美金。（圖：迪士尼提供）

李奧納多狄卡皮歐的片酬高達3千萬美金。(路透資料照片)

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）合演Netflix新片暫名「別往上看」（Don't Look Up），2人皆拿高片酬，李奧納多可拿3千萬美金，珍妮佛則可獲得2千5百萬美金，她同時也是最高片酬女星，光是2位大明星的片酬就佔去成本一大半。

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）多年來始終名列前茅，但這次主演「捍衛戰士2：獨行俠」（Top Gun：Maverick）僅1300萬美金，不過綜藝報透露，湯姆克魯斯身為電影製片，屆時還會提領票房分紅，後續收益一定非常可觀，遠超過目前帳面上的數字。