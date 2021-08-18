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妮可基嫚飛香港拍戲 隔離2天就外出 惹防疫爭議

香港新聞組／香港19日電
妮可基嫚乘搭私人飛機從澳洲抵港，兩日後就被發現外出購物及進行拍攝工作，引發違反檢疫令之嫌。（美聯社）
妮可基嫚乘搭私人飛機從澳洲抵港，兩日後就被發現外出購物及進行拍攝工作，引發違反檢疫令之嫌。（美聯社）

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）於12日乘搭私人飛機從澳洲雪梨抵港，兩天後被傳媒拍攝到她相繼外出購物及進行拍攝工作，且其下榻的位址亦非當局指定的檢疫酒店，惹違反檢疫令之嫌。

香港01報導，依現行規定，妮可基嫚即使已接種疫苗，至少需入住當局指定的檢疫酒店隔離7日。但商務及經濟發展局指，她獲得港府豁免檢疫，獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，要接種疫苗、指定居所逗留、定期檢測、提供工作相關行程。港府專家顧問許樹昌直言，雪梨正在爆發Delta變種病毒，妮可基嫚抵港馬上開工和購物，對防疫當然有危機。

據澳洲每日郵報報導，妮可基嫚12日搭乘私人飛機，從雪梨飛往香港，與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）合作拍攝劇集《Expats》，故事以香港作背景，並改編自香港出生、韓裔美籍女作家李允卿的小說《The Expatriates》。

妮可基嫚乘搭的機身編號為「VHYAI」，翻查當日航班飛行紀錄，該班機於12日上午11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。惟妮可基嫚抵港兩天後，即14日及15日，隨即被傳媒拍攝到她於中環購物，以及在山頂、西環山道進行拍攝工作等，另有報導指她抵港後的下榻住址為山頂道月租65萬港元（約18萬美元）的豪宅。

澳洲正在爆發Delta變種病毒，新南威爾士州疫情持續，18日公布單日再多633宗確診個案，其中雪梨新增545宗。

商務及經濟發展局指，根據現行《預防及控制疾病條例》下的《外國地區到港人士強制檢疫規例》，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等。有關當局會確保有關人士遵從該等條件。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，澳洲雪梨正在爆發Delta變種病毒，妮可基嫚來港時，至少要做7天酒店隔離，不知她有無獲得豁免，但抵港兩日就開工拍劇，對香港防疫肯定有危機，惟相信她會定期做核酸檢測，將風險減低。

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