休傑克曼、吳彥祖 「追憶人」耍狠對決

休傑克曼(右)為了愛情在「追憶人」勤辦案。(圖：華納兄弟提供)

「金鋼狼」休傑克曼(Hugh Jackman)在新片「追憶人」(Reminiscence)飾演的尼克是一個調查記憶的私家偵探，隨著故事的進展迷戀上蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)飾演的駐唱歌手梅，但某天她卻無預警消失，他依著線索找到由吳彥祖飾演的毒梟，才發現雙方都與梅有所糾纏。

台裔導演 麗莎喬伊認為，片中沒有黑白分明的英雄和受害者，角色的複雜性會引導電影中的世界，因此努力鑽研各角色的複雜性，試圖翻轉角色的兩面性。她也透露休傑克曼一直都是心目中男主角理想人選，「尼克是個安全嚮導，某種程度上是英雄，但也不完全是」。

至於吳彥祖飾演的「聖喬」，麗莎希望這個角色可以打破亞裔 在大銀幕上的傳統形象，雖然邪惡但也富有人性。當麗莎找上吳彥祖時，他已經休息了九個月，只為了等到一個好劇本。吳彥祖說：「我從沒演過層次這麼豐富的角色，他是個黑道、是個壞蛋，但同時他也很脆弱，因為他的心被撕裂了，傷痕累累，但表面上他還是心狠手辣。」

麗莎和吳彥祖都是華裔美國 人，有著相似的成長及生活背景，其中也包含與家人說話時都會中英夾雜。聖喬這個角色即代表來自兩個文化背景的人，就如同墨西哥毒梟同時會說西班牙文和英文一樣，而在近未來的世界中，中文已更為普及化，所以她也將這個特質加入吳彥祖的角色中。

該片結合動作、驚悚、懸疑、愛情等類型的原創故事，故事的核心是關於記憶、回想和留戀過去。片中每個角色都要做出選擇，看是要繼續前進、向前看，還是要活在過去，守著回憶，活在那些記憶中。