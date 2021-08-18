我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

「超人」亨利卡維爾被嫌胖 當不成007

記者蘇詠智╱綜合報導
亨利卡維爾在「紳士密令」中的帥氣間諜模樣相當迷人。(取材自IMDb)
亨利卡維爾在「紳士密令」中的帥氣間諜模樣相當迷人。(取材自IMDb)

電影「正義聯盟」(Justice League)中扮演「超人」而全球知名的英國男星亨利卡維爾(Henry Cavill)，向來是觀眾眼裡標準的英俊小生，常被點名是接班007電影的極佳人選，有很多人也還記得他在多年前曾經參加第6代龐德的試鏡，一路挺進到最後關頭，才被丹尼爾克雷格(Daniel Craig)打敗，那時導演馬汀坎貝爾(Martin Campbell)總是解釋，亨利才20出頭、年紀太輕，然而亨利卻自己洩漏了真正的理由。

亨利卡維爾坦言，從小到大一直被旁人嫌太胖，離「人氣帥哥」非常遠，決定走演戲路後才努力甩掉肥肉，當年參加角逐007電影男主角，被認為有點胖，因此被刷掉。

他的說法曾經讓馬汀坎貝爾被認為在歧視胖子，近日他再詳細說明，馬汀的那番話並不是在嫌棄他身形臃腫，而是一種愛之深責之切的態度，提醒他以後在試鏡時千萬要更加注意。亨利認為自己當年絕對算不上胖，可是要脫掉上衣拍裸戲，可能還是有點贅肉。

事隔多年，當初打敗亨利的丹尼爾克雷格將交棒，他又有機會再度爭取，不過他已經成為紅星，手上一堆新片邀約，甚至包括大卡司的新諜報電影，當不當龐德，就變得不那麼重要了。

亨利卡維爾現在練出一身健壯體格，再也不會被嫌太胖。(取材自Instagram)
亨利卡維爾現在練出一身健壯體格，再也不會被嫌太胖。(取材自Instagram)

電影 龐德 導演

上一則

吳亦凡獄中生活曝光 傳1天要反省6次

下一則

吳亦凡選妃流程被爆 「他嫌女孩不乾淨」

延伸閱讀

消費死人？警世？湖南「操場埋屍案」將拍成電影

消費死人？警世？湖南「操場埋屍案」將拍成電影
影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛
NBA／偶像亨利道賀 字母哥：太有意義

NBA／偶像亨利道賀 字母哥：太有意義
海地遭強震重創 又面臨熱帶風暴葛瑞斯來勢洶洶

海地遭強震重創 又面臨熱帶風暴葛瑞斯來勢洶洶

熱門新聞

中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
孫儷主演的「理想之城」開播，收視卻不如預期。(取材自豆瓣電影)

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

2021-08-16 02:30
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕