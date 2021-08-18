「超人」亨利卡維爾被嫌胖 當不成007

亨利卡維爾在「紳士密令」中的帥氣間諜模樣相當迷人。(取材自IMDb)

在電影 「正義聯盟」(Justice League)中扮演「超人」而全球知名的英國男星亨利卡維爾(Henry Cavill)，向來是觀眾眼裡標準的英俊小生，常被點名是接班007電影的極佳人選，有很多人也還記得他在多年前曾經參加第6代龐德 的試鏡，一路挺進到最後關頭，才被丹尼爾克雷格(Daniel Craig)打敗，那時導演 馬汀坎貝爾(Martin Campbell)總是解釋，亨利才20出頭、年紀太輕，然而亨利卻自己洩漏了真正的理由。

亨利卡維爾坦言，從小到大一直被旁人嫌太胖，離「人氣帥哥」非常遠，決定走演戲路後才努力甩掉肥肉，當年參加角逐007電影男主角，被認為有點胖，因此被刷掉。

他的說法曾經讓馬汀坎貝爾被認為在歧視胖子，近日他再詳細說明，馬汀的那番話並不是在嫌棄他身形臃腫，而是一種愛之深責之切的態度，提醒他以後在試鏡時千萬要更加注意。亨利認為自己當年絕對算不上胖，可是要脫掉上衣拍裸戲，可能還是有點贅肉。

事隔多年，當初打敗亨利的丹尼爾克雷格將交棒，他又有機會再度爭取，不過他已經成為紅星，手上一堆新片邀約，甚至包括大卡司的新諜報電影，當不當龐德，就變得不那麼重要了。