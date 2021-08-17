不堪回首 「水行俠」禁子女看「海灘遊俠」

「水行俠」是傑森摩莫亞的代表作。（取材自IMDb）

演藝圈不少人都有自認不堪回首的尷尬過去，因主演「水行俠」（Aquaman）而知名度大開的傑森摩莫亞（Jason Momoa），居然最不想孩子們發現他曾經是「海灘遊俠」（Baywatch）裡穿著紅色救生褲的小鮮肉，不但不讓他們看這齣享譽全球的影集，連提都不許提。

傑森摩莫亞（右）出道之初曾在「海灘遊俠」演出。（取材自IMDb）

傑森和曾因「天才老爹」（The Cosby Show）紅極一時的妻子麗莎波奈特（Lisa Bonet）生了一個女兒和一個兒子，分別是14與12歲，「海灘遊俠」的尺度不至於大到他們不宜收看，傑森卻坦承他們一集都沒看過，笑道：「在我們家，那個B開頭的字完全不准說，我們避而不提，沒發生過。」雖然「海灘遊俠」擁有廣大粉絲，卻被認為只是一齣賣弄俊男美女身材和優美海景的噱頭劇，本身不太有內容，傑森為自己的年輕時的演出感到尷尬，也不是不能理解。

但讓他在演藝圈發展大突破的名作「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），他的孩子們也還沒看過，原因就很明顯了，劇中不乏暴力和煽情的場面，雖是成人觀眾的頂級娛樂，卻絕對青少年及兒童不宜。傑森透露，目前他們能看的就是他的超級英雄片，這樣也不錯。