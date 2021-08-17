影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

因為強尼戴普的形象風暴，「惡水真相」至今在美國仍未被排檔上映。（圖：采昌提供）

曾是全球最紅巨星之一的強尼戴普（Johnny Depp），為了前妻安珀赫德（Amber Heard）付出慘痛代價，安珀將他描繪成會動用暴力的恐怖丈夫，自己則是家暴 倖存者，讓強尼的形象和事業都跌到谷底，就算安珀之後被留下透露自己也會對強尼施暴並且撒謊的證據，強尼依然難以洗刷汙名，甚至去年他狀告英國「太陽報」指他是「家暴男」涉及誹謗，法官都判他敗訴，華納兄弟影業很快把他逼出「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列。

不過更讓強尼念茲在茲的是他主演的電影 「惡水真相」（Minamata），在美國 上映遙遙無期，取得發行權的米高梅把片子深鎖片庫，至今沒有排檔的計畫，連導演都被迫寫信給米高梅，求他們讓片子趕快上映。在美國以外，這部電影則能順利推出，但強尼坦言，有些電影能觸動人心，這片子就是反映了當初在日本受害、得了「水俁病」人們的遭遇，

他曾經親自看著那些人的眼睛，保證電影不會很剝削，會非常尊重他們，他認為劇組做到這個保證，那些稍後才加入的（發行商），也該盡到這一點。而好萊塢卻為了杯葛他，只是為了一個深陷在不愉快且混亂狀態的演員，就要抹殺這麼多年來的一切？