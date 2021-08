影片遭雪藏 強尼戴普嘆：被好萊塢杯葛

因為強尼戴普的形象風暴,「惡水真相」至今在美國仍未被排檔上映。(圖:采昌提供)

曾是全球最紅巨星之一的強尼戴普(Johnny Depp),為了前妻安珀赫德(Amber Heard)付出慘痛代價,安珀將他描繪成會動用暴力的恐怖丈夫,自己則是家暴 倖存者,讓強尼的形象和事業都跌到谷底,就算安珀之後被留下透露自己也會對強尼施暴並且撒謊的證據,強尼依然難以洗刷汙名,甚至去年他狀告英國「太陽報」指他是「家暴男」涉及誹謗,法官都判他敗訴,華納兄弟影業很快把他逼出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列。

不過更讓強尼念茲在茲的是他主演的電影 「惡水真相」(Minamata),在美國 上映遙遙無期,取得發行權的米高梅把片子深鎖片庫,至今沒有排檔的計畫,連導演都被迫寫信給米高梅,求他們讓片子趕快上映。在美國以外,這部電影則能順利推出,但強尼坦言,有些電影能觸動人心,這片子就是反映了當初在日本受害、得了「水俁病」人們的遭遇,

他曾經親自看著那些人的眼睛,保證電影不會很剝削,會非常尊重他們,他認為劇組做到這個保證,那些稍後才加入的(發行商),也該盡到這一點。而好萊塢卻為了杯葛他,只是為了一個深陷在不愉快且混亂狀態的演員,就要抹殺這麼多年來的一切?