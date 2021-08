迪士尼難為 漫威迷怕傳染 不敢去戲院看「尚氣」

「尚氣與十環傳奇」碰上美國新冠肺炎確診人數又暴增,票房表現深受矚目。(取材自IMDb)

新冠肺炎疫情對於好萊塢各大片商真是這兩年的最大敵人,今年暑期檔一開始北美票房曾再現復甦,大家也都興奮準備排出手上藏在片庫一年的巨作,把去年沒有賺到的一次補回來,結果隨著Delta變種病毒造成美國 確診人數暴增,又再度陷入疫情回升的恐慌,新片票房難免又受到影響。

迪士尼 之前將一些大片臨時改成戲院和Disney+同步推出,想要克服有人不敢上戲院的障礙,結果造成「黑寡婦」(Black Widow)女主角思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)狀告他們違約的尷尬事件。

接下來的漫威 大片包括「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「永恆族」(Eternals)等都會先在戲院獨家上映45天才轉到平台上推出,迪士尼CEO鮑伯查佩克之前稱這是「有趣的嘗試」立刻引來「尚氣」男主角劉思慕的不滿,在社群網站上反擊,漫威影視宇宙的大家長凱文費吉只好緩頰,表示劉思慕向來很有行動力,反應也快,觀眾可以在電影裡看出他的銀幕英雄潛質。

不料又有網友表示,就算身為漫威迷、萬分期待「尚氣」,此時此刻也不值得冒著感染新冠肺炎的風險而走進戲院,對於迪士尼這次沒有同步在Disney+上架,讓他很失望,他決定等45天片子上了平台以後再欣賞。

這彷彿「尚氣」戲院獨家推出是錯了?迪士尼順姑情就失嫂意,但更多的漫威迷出來表明自己一定會去戲院看「尚氣」,強調戲院並不會很危險,讓各方更好奇「尚氣與十環傳奇」在美國會有怎樣的票房表現。