迪士尼難為 漫威迷怕傳染 不敢去戲院看「尚氣」

「尚氣與十環傳奇」碰上美國新冠肺炎確診人數又暴增，票房表現深受矚目。(取材自IMDb)

新冠肺炎疫情對於好萊塢各大片商真是這兩年的最大敵人，今年暑期檔一開始北美票房曾再現復甦，大家也都興奮準備排出手上藏在片庫一年的巨作，把去年沒有賺到的一次補回來，結果隨著Delta變種病毒造成美國 確診人數暴增，又再度陷入疫情回升的恐慌，新片票房難免又受到影響。

迪士尼 之前將一些大片臨時改成戲院和Disney+同步推出，想要克服有人不敢上戲院的障礙，結果造成「黑寡婦」（Black Widow）女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）狀告他們違約的尷尬事件。

接下來的漫威 大片包括「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「永恆族」（Eternals）等都會先在戲院獨家上映45天才轉到平台上推出，迪士尼CEO鮑伯查佩克之前稱這是「有趣的嘗試」立刻引來「尚氣」男主角劉思慕的不滿，在社群網站上反擊，漫威影視宇宙的大家長凱文費吉只好緩頰，表示劉思慕向來很有行動力，反應也快，觀眾可以在電影裡看出他的銀幕英雄潛質。

不料又有網友表示，就算身為漫威迷、萬分期待「尚氣」，此時此刻也不值得冒著感染新冠肺炎的風險而走進戲院，對於迪士尼這次沒有同步在Disney+上架，讓他很失望，他決定等45天片子上了平台以後再欣賞。

這彷彿「尚氣」戲院獨家推出是錯了？迪士尼順姑情就失嫂意，但更多的漫威迷出來表明自己一定會去戲院看「尚氣」，強調戲院並不會很危險，讓各方更好奇「尚氣與十環傳奇」在美國會有怎樣的票房表現。