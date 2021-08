奧蘭多布魯享受裸泳之樂。(取材自Instagram)

演出「魔戒」(The Lord of the Rings)、「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列走紅的英國 男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom),曾經因和凱蒂佩芮(Katy Perry)在海邊玩水時,全身脫個精光,被狗仔拍到正面「遛鳥」的畫面,掀起軒然大波,凱蒂一度由於外界討論過熱、感到難堪,和奧蘭多分手,直到一陣子後才又復合。

奧蘭多布魯與凱蒂佩芮已生了女兒但還未結婚。(路透資料照片)

目前奧蘭多與凱蒂雖然還未結婚,卻已經生了女兒,感情相當穩定。近日奧蘭多又到野外玩水,還是把衣服脫光就跳下去,但這一次他可是記得上岸時屁股對著鏡頭,拿起衣物把正面遮住,免得對岸的人們再度把他看個精光。至於背面全裸的照片,發布在社群網站 上時,也用水蜜桃的圖案將臀部蓋住,沒有超越尺度的限制,在粉絲間引起熱烈迴響。