我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

漫威華人主角劉思慕膽子大 竟敢嗆迪士尼CEO

記者蘇詠智╱綜合報導
漫威把「尚氣與十環傳奇」的票房押在劉思慕身上。（取材自twitter）
漫威把「尚氣與十環傳奇」的票房押在劉思慕身上。（取材自twitter）

漫威即將在9月初推出首部由華人英雄領銜的電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），男主角劉思慕的外型始終在華人觀眾間引起巨大爭議，認為他只是符合歐美人士對亞裔的刻板印象，算不上是華人心目中的英俊小生，他一度也對自己的顏值少了自信，反問網友自己是不是真的很醜？但接近上片時機，他的自信又整個回來，甚至還敢反駁發行漫威所屬的迪士尼公司CEO鮑勃查佩克（Bob Chapek）。

由於新冠肺炎疫情在歐美爆發後，許多人視上戲院看片為畏途，擔心因此染疫，所以迪士尼在「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）、「黑寡婦」（Black Widow）和「叢林奇航」（Jungle Cruise）等片採取戲院和Disney+同步推出的方式。

然而因為全美各大戲院商砲轟影音平台同步上架嚴重削弱戲院票房，加上「黑寡婦」女主角思嘉莉約翰斯（Scarlett Johansson）狀告迪士尼違約，「尚氣與十環傳奇」將獨家在戲院上映45天後才登上影音平台，鮑勃查佩克因此在財報發表會上稱：「這對我們來說，是個有趣的實驗。」讓劉思慕深深不以為然。

劉思慕在社群網站上反擊道：「我們不是一個實驗。我們是弱勢的，是被低估的，但我們也是突破限制的。我們是在這艱困的一年後為大家所保留的，對於文化和歡樂的慶祝。我們會是驚奇。」 

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」動作場面拍攝空檔藉機搞笑。（取材自twitter）
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」動作場面拍攝空檔藉機搞笑。（取材自twitter）
劉思慕為演出「尚氣與十環傳奇」，維持健壯體格。（取材自twitter）
劉思慕為演出「尚氣與十環傳奇」，維持健壯體格。（取材自twitter）

迪士尼 華人 漫威

上一則

王剛後台吃泡麵 網揪一包要價42元

下一則

七夕同車進飯店爆熱戀 胡一天、章若楠回應了

延伸閱讀

迪士尼搞定「庫伊拉」 艾瑪史東不告了

迪士尼搞定「庫伊拉」 艾瑪史東不告了
「尚氣」被當實驗品？劉思慕不滿開嗆迪士尼CEO

「尚氣」被當實驗品？劉思慕不滿開嗆迪士尼CEO
「時尚惡女」比「黑寡婦」好搞定？艾瑪史東敲定拍續集

「時尚惡女」比「黑寡婦」好搞定？艾瑪史東敲定拍續集
漫威臉綠了 牴觸親俄疏美 「黑寡婦」恐難在中上映

漫威臉綠了 牴觸親俄疏美 「黑寡婦」恐難在中上映

熱門新聞

陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
中國歌手霍尊（左）被交往9年的舞者女友陳露（右）踢爆斯文外表下的真面目。（取材自微博）

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

2021-08-12 22:45
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
林孝謙表示能跟趙麗穎合作根本是美夢成真。(圖:好時光娛樂提供)

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

2021-08-11 19:30
范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
張哲瀚。(取材自微博)

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

2021-08-13 19:20

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克