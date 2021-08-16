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奧蘭多布魯、凱特布蘭琪 「魔戒」配角當紅

記者蘇詠智╱綜合報導
奧蘭多布魯(右)與凱蒂佩芮時常在社群網站上發布恩愛身影。（取材自 Instagram）
奧蘭多布魯(右)與凱蒂佩芮時常在社群網站上發布恩愛身影。（取材自 Instagram）

奇幻小說經典「魔戒」（The Lord of the Rings）向來被認為不易影像化，紐西蘭導演彼得傑克森（Peter Jackson）經過多年挫敗，終於順利拍成3集電影，並從首集「魔戒首部曲：魔戒現身」（The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring）在距今20年前上映後，就在全球各地造成轟動，甚至無心插柳將只是飾演配角的奧蘭多布魯（Orlando Bloom），捧為當紅偶像。

「魔戒首部曲：魔戒現身」今年將滿上映20周年。（取材自imdb）
「魔戒首部曲：魔戒現身」今年將滿上映20周年。（取材自imdb）

3部「魔戒」電影正牌主角伊利亞伍德（Elijah Wood）曾是人氣童星，一度聲勢直逼麥考利克金，成年後身高沒抽長，娃娃臉如昔。扮演精靈的奧蘭多布魯儘管戲分比伊利亞少得多，造型卻飄逸俊美，更被觀眾注意，馬上接到「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）、「特洛伊：木馬屠城」（Troy）等大片的邀約，雖然並未成為票房保證巨星，至少知名度始終很高，而且和美國樂壇天后之一凱蒂佩芮（Katy Perry）交往、生了女兒後，維持在娛樂版面的曝光熱度，儘管曾和凱蒂度假時，不慎被狗仔拍到正面全裸的照片，都沒有對演藝行情造成太大傷害。

同樣在「魔戒」裡演精靈的凱特布蘭琪（Cate Blanchett），那時已經是正受好萊塢力捧、來自澳洲的演技派，多年下來，她連續抱回奧斯卡最佳女配角、女主角各一座，就算不一定在片中都演要角，起碼都是不被忽視的重要存在，地位與當年已不可同日而語，藝壇行情也不受影片成敗影響。至於「精靈公主」麗芙泰勒（Liv Tyler），曾是好萊塢最搶手的仙氣美少女，現在隨著年歲增長，在電影圈的發展也有侷限，近年來參與影集演出較多，戲外則是兩子一女的媽，今年初宣告確診新冠肺炎，好在之後並未傳有任何大礙。

在「魔戒」電影叫好叫座、揚威奧斯卡的近20年後，亞馬遜宣告砸下史上最高成本，要拍攝影集版，不過故事不會和電影版一模一樣，反而是電影版的前傳，觀眾都好奇葫蘆裡賣啥藥，明年秋天推出後就會揭曉。

麗芙泰勒年歲漸長，電影圈發展受限。（取材自imdb）
麗芙泰勒年歲漸長，電影圈發展受限。（取材自imdb）

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