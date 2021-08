奧蘭多布魯、凱特布蘭琪 「魔戒」配角當紅

奧蘭多布魯(右)與凱蒂佩芮時常在社群網站上發布恩愛身影。(取材自 Instagram)

奇幻小說經典「魔戒」(The Lord of the Rings)向來被認為不易影像化,紐西蘭導演彼得傑克森(Peter Jackson)經過多年挫敗,終於順利拍成3集電影 ,並從首集「魔戒首部曲:魔戒現身」(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)在距今20年前上映後,就在全球各地造成轟動,甚至無心插柳將只是飾演配角的奧蘭多布魯(Orlando Bloom),捧為當紅偶像。

「魔戒首部曲:魔戒現身」今年將滿上映20周年。(取材自imdb)

3部「魔戒」電影正牌主角伊利亞伍德(Elijah Wood)曾是人氣童星,一度聲勢直逼麥考利克金,成年後身高沒抽長,娃娃臉如昔。扮演精靈的奧蘭多布魯儘管戲分比伊利亞少得多,造型卻飄逸俊美,更被觀眾注意,馬上接到「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)、「特洛伊:木馬屠城」(Troy)等大片的邀約,雖然並未成為票房保證巨星,至少知名度始終很高,而且和美國樂壇天后之一凱蒂佩芮(Katy Perry)交往、生了女兒後,維持在娛樂版面的曝光熱度,儘管曾和凱蒂度假時,不慎被狗仔拍到正面全裸的照片,都沒有對演藝行情造成太大傷害。

同樣在「魔戒」裡演精靈的凱特布蘭琪(Cate Blanchett),那時已經是正受好萊塢 力捧、來自澳洲的演技派,多年下來,她連續抱回奧斯卡 最佳女配角、女主角各一座,就算不一定在片中都演要角,起碼都是不被忽視的重要存在,地位與當年已不可同日而語,藝壇行情也不受影片成敗影響。至於「精靈公主」麗芙泰勒(Liv Tyler),曾是好萊塢最搶手的仙氣美少女,現在隨著年歲增長,在電影圈的發展也有侷限,近年來參與影集演出較多,戲外則是兩子一女的媽,今年初宣告確診新冠肺炎,好在之後並未傳有任何大礙。

在「魔戒」電影叫好叫座、揚威奧斯卡的近20年後,亞馬遜宣告砸下史上最高成本,要拍攝影集版,不過故事不會和電影版一模一樣,反而是電影版的前傳,觀眾都好奇葫蘆裡賣啥藥,明年秋天推出後就會揭曉。