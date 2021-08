瑪丹娜尷尬生日禮物？ 黛博拉拒合作辭演「紅粉聯盟」

瑪丹娜一加入「紅粉聯盟」,原定女主角馬上退出。(取材自IMDb)

樂壇女王瑪丹娜 (Madonna)即將歡度63歲大壽,卻意外接到一份超尷尬的生日禮物:曾經紅極一時的金獎女星黛博拉溫姬(Debra Winger),近日受訪時坦言自己本來是「紅粉聯盟」(A League of Their Own)的女主角,一聽導演 潘妮馬歇爾(Penny Marshall)找瑪丹娜加入擔任配角,立刻表示要退出,最後真的把女主角拱手讓給吉娜戴維絲(Geena Davis),也完全不羨慕順利參與完該片的其他演員。

改編自真人實事的「紅粉聯盟」,描述二戰時期一堆美國 男性上戰場,職棒聯盟由於苦無足夠的球員,意外想出組織女子棒球聯盟的點子,劇情聚焦在一對姊妹球員彼此的愛恨情仇上,在美國的票房不錯,飆破1億美元,是瑪丹娜演出的影片中賣座最好的其中之一,她負責演唱的主題曲「This Used To Be My Playground」不只拿下告示牌排行榜冠軍,還曾獲金球獎提名。

黛博拉溫姬曾是好萊塢搶手女星,對同業的評語非常犀利。(取材自IMDb)

然而瑪丹娜除了演唱主題曲,還演出了重要的配角,讓原定女主角黛博拉溫姬無法接受,黛博拉在好萊塢出了名的演技實力雄厚,卻也要求高而難搞。她為了「紅粉聯盟」還先去跟芝加哥小熊隊一起訓練了3個月,一聽到瑪丹娜要加入,就果斷決定辭演。她表示電影公司那時和她談的合約確保她還是拿得到酬勞,就算她後來完全沒有拍攝這部片。黛博拉一心認定當瑪丹娜進入之後,「紅粉聯盟」就會整個改變方向成為一部噱頭掛帥的影片。對於最後的成品,她覺得雖然娛樂性不錯,但觀眾看完不會為了那些女人的成就而讚佩,而是會懷疑這真的是曾發生的事嗎?

黛博拉也強調自己辛苦接受棒球訓練,然而該片其他演員不一定有那麼認真的先操練,她對於吉娜戴維絲的表現下了「還OK」的評語,至於瑪丹娜演得如何,她則答道:「我想(她的)演員生涯已經說明了一切。」