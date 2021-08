迪士尼搞定「庫伊拉」 艾瑪史東不告了

艾瑪史東已和迪士尼達成主演「時尚惡女:庫伊拉」續集的協議。(取材自IMDb)

正和「黑寡婦」(Black widow)思嘉麗約翰森(Scarlett Johansson)為了分紅是否違約而鬧上法庭的迪士尼 ,火速穩住另一位原先被預期可能提告的大牌,「時尚 惡女:庫伊拉」(Cruella)艾瑪史東(Emma Stone),艾瑪傳出將再度主演續集,與迪士尼維持合作關係,不會弄到像思嘉麗約翰森一樣難堪。

新冠肺炎疫情在歐美爆發,票房常勝軍迪士尼也備受衝擊,為了確保影片收益,臨時調整「黑寡婦」、「時尚惡女:庫伊拉」等大片推出方式,Disney +與院線同步登場,雖然Disney+訂戶還要再花30美元才能欣賞這些院線大片,已經招來全美院商的砲轟,認為平台同步上架讓戲院票房縮水,而思嘉麗、艾瑪等當初合約上寫明按照戲院收益來分紅,顯然就會受到損失。

之前代表迪士尼的律師表示平台上架所得也會被當成戲院票房一部分,藝人絕不會被虧待,思嘉麗並不接受,但艾瑪史東就和迪士尼談妥了新的合作條件,沒有加入思嘉麗一起對迪士尼開砲,迪士尼也解除一大危機。儘管「時尚惡女:庫伊拉」北美賣座8500萬美元、全球累積達2億2100萬美元,和近年來迪士尼大多數動畫真人版影片的表現有明顯落差,因為成本並未過高,反而還有賺頭。

迪士尼暫時不願再將漫威影片同步安排在Disney+上架,9月初「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)戲院上映45天後才會登上平台,不過近來Delta病毒嚴重影響觀眾出門看片意願,漫威首位華人英雄擋不擋得住?大家都在等著瞧。