「暴力男」席亞李畢夫復出要演新片 遭同業抵制

席亞李畢夫涉及對女性施暴，名聲已經臭掉。（Getty Images）

曾因主演「變形金剛」（Transformers）系列一度大紅的席亞李畢夫（Shia LaBeouf），因後續一連串脫序、詭異的行為，曾經陷入事業低潮，好不容易才以改編自身與父親經歷的「我的寶貝男孩」（Honey Boy）受到好評、可望由黑翻紅，又被合作該片結緣的舊愛FKA Twigs控告對她精神與身體施以暴力，再度跌入谷底。

近來前衛、另類名導亞貝爾費拉拉（Abel Ferrara）表示要找席亞在新片中扮演義大利 的聖人畢奧神父，本來可能是席亞又一次重新振作的機會，但消息一出，理所當然又受到外界的批評。女星克莉雪兒史塔斯（Chrishell Stause）直接打槍：「會拿槍射狗，會打女人，嗯，我應該不會看，但還是恭喜他有東山再起的角色啦。」

席亞李畢夫對FKA Twigs曾經失控到抓她去撞牆、勒住她脖子、甚至開快車時揚言要和她一起去撞車而同歸於盡，讓她身心飽受創傷，隱忍多時才決定公開，獲得其他女性名人的支持。澳洲 的神秘天后希雅（Sia）更加碼爆料，自己曾被席亞花言巧語拐騙，以致意外介入旁人的感情、誤當了小三，一時之間席亞臭名滿天，宛若女性公敵，也被認為在娛樂圈恐怕玩完。

亞貝爾費拉拉想拍的新片將從畢奧神父很年輕、還未被封為聖人時開始拍起，認為席亞李畢夫非常恰當，且想到義大利實地拍攝，哪知席亞要復出幕前消息一出，已經招來娛樂圈同業的抵制，能不能順利拍完，恐怕都還是未知數。