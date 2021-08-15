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女神卡卡最佳拍檔 95歲東尼班奈特宣告退休

記者蘇詠智／綜合報導
東尼班奈特（左）與女神卡卡不僅是忘年之交，也是舞台上的好搭檔。（路透資料照片）
東尼班奈特（左）與女神卡卡不僅是忘年之交，也是舞台上的好搭檔。（路透資料照片）

花無百日紅，就算再受到粉絲喜愛，藝人們終將有退場的一天，只是每個人理由大不相同。95歲資深歌王東尼班奈特，今年稍早宣布患了阿茲海默症，因醫生下令要顧好健康，不得不從舞台上退休。

東尼班奈特上周還與女神卡卡（Lady Gaga）在紐約無線電城音樂廳開了兩場演唱會，兩場都爆滿。

他們兩人堪稱忘年之交，雖然相差了好幾十歲，無論聲線或是演出的默契都搭配完美，彼此不僅合作專輯獲得葛萊美獎，也是現場演出的好搭檔。

東尼班奈特宣布告別現場演唱。（路透資料照片）
東尼班奈特宣布告別現場演唱。（路透資料照片）

他們的兩場演出讓曾被新冠肺炎疫情重創的紐約，再現人龍盛況，哪知這竟是東尼的告別演出。

他今年稍早宣布得了阿茲海默症，儘管還能夠記得起歌詞、聲音也沒有影響，然而巡迴表演對東尼班奈特的體力已是嚴重挑戰，擔任他經紀人的兒子丹尼，只能決定讓父親卸下歌衫、退出舞台，好好休養，健康目前對父親才最重要。

東尼班奈特與女神卡卡合作的新專輯則預定10月推出。

無獨有偶，曾經因「哈啦瑪莉」（There's Something About Mary）、「霹靂嬌娃」（Charlie's Angels）等片受到觀眾喜愛的卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz），七年前為了掌控自己的生活，決定捨棄還很喜歡的演戲，邁向不一樣的人生。

卡麥蓉狄亞息影七年，笑容依舊甜美。（取材自Youtube）
卡麥蓉狄亞息影七年，笑容依舊甜美。（取材自Youtube）

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