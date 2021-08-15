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「尚氣」被當實驗品？劉思慕不滿開嗆迪士尼CEO

記者蘇詠智／綜合報導
漫威把「尚氣與十環傳奇」的票房押在劉思慕身上。（取材自IMDb）
漫威把「尚氣與十環傳奇」的票房押在劉思慕身上。（取材自IMDb）

漫威即將在9月初推出首部由華人英雄領銜的電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），男主角劉思慕（Simu Liu）的外型始終在華人觀眾間引起巨大爭議，認為他只是符合歐美人士對亞裔的刻板印象，算不上是華人心目中的英俊小生，他一度也對自己的顏值少了自信，反問網友自己是不是真的很醜？但接近上片時機，他的自信又整個回來，甚至還敢反駁發行漫威所屬的迪士尼公司CEO鮑勃查佩克（Bob Chapek）。

劉思慕為演出「尚氣與十環傳奇」，維持健壯體格。（取材自twitter）
劉思慕為演出「尚氣與十環傳奇」，維持健壯體格。（取材自twitter）

由於新冠肺炎疫情在歐美爆發後，許多人視上戲院看片為畏途，擔心因此染疫，所以迪士尼在「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）、「黑寡婦」（Black Widow）和「叢林奇航」（Jungle Cruise）等片採取戲院和Disney+同步推出的方式，不過Disney+訂戶需要額外再付30美元才能看到這些大片。然而因為全美各大戲院商砲轟影音平台同步上架嚴重削弱戲院票房，加上「黑寡婦」女主角思嘉麗約翰森（Scarlett Johansson）狀告迪士尼違約，「尚氣與十環傳奇」將獨家在戲院上映45天後才登上影音平台，鮑勃查佩克因此在財報發表會上稱：「這對我們來說，是個有趣的實驗。」讓劉思慕深深不以為然。

劉思慕在社群網站上反擊道：「我們不是一個實驗。我們是弱勢的，是被低估的，但我們也是突破限制的。我們是在這艱困的一年後為大家所保留的，對於文化和歡樂的慶祝。我們會是驚奇。」 最後他邀請網友9月初一起加入，見證「尚氣」創造歷史。

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」動作場面拍攝空檔藉機搞笑。（取材自twitter）
劉思慕在「尚氣與十環傳奇」動作場面拍攝空檔藉機搞笑。（取材自twitter）

過往的漫威英雄片大都在票房上無往不利，然而「尚氣與十環傳奇」介紹觀眾一位新的英雄，沒有之前相關系列的護航與拉抬，加上Delta病毒在美又引發一波新的疫情，確診人數暴增，更多觀眾對踏進戲院心存恐懼，在此情況下，漫威的強大招牌能否再次勝利出擊？

漫威 迪士尼 華人

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