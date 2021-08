「尚氣」被當實驗品？劉思慕不滿開嗆迪士尼CEO

漫威把「尚氣與十環傳奇」的票房押在劉思慕身上。(取材自IMDb)

漫威 即將在9月初推出首部由華人 英雄領銜的電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),男主角劉思慕(Simu Liu)的外型始終在華人觀眾間引起巨大爭議,認為他只是符合歐美人士對亞裔的刻板印象,算不上是華人心目中的英俊小生,他一度也對自己的顏值少了自信,反問網友自己是不是真的很醜?但接近上片時機,他的自信又整個回來,甚至還敢反駁發行漫威所屬的迪士尼 公司CEO鮑勃查佩克(Bob Chapek)。

劉思慕為演出「尚氣與十環傳奇」,維持健壯體格。(取材自twitter)

由於新冠肺炎疫情在歐美爆發後,許多人視上戲院看片為畏途,擔心因此染疫,所以迪士尼在「時尚惡女:庫伊拉」(Cruella)、「黑寡婦」(Black Widow)和「叢林奇航」(Jungle Cruise)等片採取戲院和Disney+同步推出的方式,不過Disney+訂戶需要額外再付30美元才能看到這些大片。然而因為全美各大戲院商砲轟影音平台同步上架嚴重削弱戲院票房,加上「黑寡婦」女主角思嘉麗約翰森(Scarlett Johansson)狀告迪士尼違約,「尚氣與十環傳奇」將獨家在戲院上映45天後才登上影音平台,鮑勃查佩克因此在財報發表會上稱:「這對我們來說,是個有趣的實驗。」讓劉思慕深深不以為然。

劉思慕在社群網站上反擊道:「我們不是一個實驗。我們是弱勢的,是被低估的,但我們也是突破限制的。我們是在這艱困的一年後為大家所保留的,對於文化和歡樂的慶祝。我們會是驚奇。」 最後他邀請網友9月初一起加入,見證「尚氣」創造歷史。

劉思慕在「尚氣與十環傳奇」動作場面拍攝空檔藉機搞笑。(取材自twitter)

過往的漫威英雄片大都在票房上無往不利,然而「尚氣與十環傳奇」介紹觀眾一位新的英雄,沒有之前相關系列的護航與拉抬,加上Delta病毒在美又引發一波新的疫情,確診人數暴增,更多觀眾對踏進戲院心存恐懼,在此情況下,漫威的強大招牌能否再次勝利出擊?