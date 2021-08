挺強尼戴普 歐洲2影展堅持給獎

強尼戴普(中)獲歐洲兩知名影展頒獎表揚,卻招來女性團體炮轟。(路透資料照片)

男星強尼戴普(Johnny Depp)因為與前妻安珀赫德(Amber Heard)的離婚風波,被貼上「家暴 男」的標籤,導致形象與事業跌到谷底;安珀後來也被爆對強尼動用暴力,且疑似撒謊汙衊的證據,讓強尼的影迷疾呼「還他一個公道」。

去年強尼在英國告「太陽報」,指他們說他是家暴男涉及誹謗,他和安珀都到倫敦出庭,結果法官判他敗訴,因此還是有很多人認為他確實有暴力行為,難以洗清汙名。

這一周,歐洲兩大有分量的影展 西班牙聖賽巴斯提安影展、捷克卡羅維瓦利影展,先後宣布將頒給強尼戴普特別獎,表揚他在電影的成就,引起熱烈爭議,也是強尼在和安珀的交鋒之中,少數難得有人公開力挺。

然而聖賽巴斯汀影展馬上受到西班牙一堆女性團體的抗議,認為他們縱容對女性施暴的男性,彷彿他們在藝術領域上有成就,施暴的罪惡就可以被忽視。

強尼事件也突顯出,在一件雙方說法都值得懷疑時,社會觀感還是很難真正做到兩性平等,美國 華納兄弟影業選擇把強尼逼出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)續集,但卻繼續留安珀赫德擔任「水行俠」(Aquaman)系列的女主角,強尼的影迷希望各方還他公道,恐怕是還有很漫長的路。