挺強尼戴普 歐洲2影展堅持給獎

強尼戴普(中)獲歐洲兩知名影展頒獎表揚，卻招來女性團體炮轟。(路透資料照片)

男星強尼戴普(Johnny Depp)因為與前妻安珀赫德(Amber Heard)的離婚風波，被貼上「家暴 男」的標籤，導致形象與事業跌到谷底；安珀後來也被爆對強尼動用暴力，且疑似撒謊汙衊的證據，讓強尼的影迷疾呼「還他一個公道」。

去年強尼在英國告「太陽報」，指他們說他是家暴男涉及誹謗，他和安珀都到倫敦出庭，結果法官判他敗訴，因此還是有很多人認為他確實有暴力行為，難以洗清汙名。

這一周，歐洲兩大有分量的影展 西班牙聖賽巴斯提安影展、捷克卡羅維瓦利影展，先後宣布將頒給強尼戴普特別獎，表揚他在電影的成就，引起熱烈爭議，也是強尼在和安珀的交鋒之中，少數難得有人公開力挺。

然而聖賽巴斯汀影展馬上受到西班牙一堆女性團體的抗議，認為他們縱容對女性施暴的男性，彷彿他們在藝術領域上有成就，施暴的罪惡就可以被忽視。

強尼事件也突顯出，在一件雙方說法都值得懷疑時，社會觀感還是很難真正做到兩性平等，美國 華納兄弟影業選擇把強尼逼出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)續集，但卻繼續留安珀赫德擔任「水行俠」(Aquaman)系列的女主角，強尼的影迷希望各方還他公道，恐怕是還有很漫長的路。