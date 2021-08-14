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「王冠」黛妃勇敢出櫃：有漫長路要走

娛樂新聞組╱綜合報導
艾瑪柯林對性向愈來愈坦然。(取材自Instagram)
艾瑪柯林對性向愈來愈坦然。(取材自Instagram)

在影集「王冠」(The Crown)扮演黛安娜王妃而聲名大噪、勇奪金球獎視后的艾瑪柯林(Emma Corrin)，今年4月宣稱自己是「你們最愛的酷兒新娘」，首度揭露性向，引起不少討論；她近日接受電視訪問，坦言：「能見度是關鍵，我有一段很漫長的旅程，我還有大段路要走。」

艾瑪柯林在「王冠」中的造型與黛妃本尊極為神似，但是當她卸下化妝，看來率性俐落，又是另一種感覺。她表示最初公開自身的性向，心中非常害怕，也不確定到底該不該這麼做，可是所有討論她的人都幫助她完成自己的旅程，她也感受到來自同志族群的支持，相當感謝。

鏡週刊報導，艾瑪柯林也談到，為何自我認同對她為何會那麼難，「我想是知名度的關係」。

在媒體訪問中，艾瑪柯林談到還沒有找到自己的身份究竟歸屬何處，「但對於酷兒社群的人來說，他們往往沒有固定的身分，甚至會花上很長的時間在探索自我，但我希望透過分享自己的故事，可以幫助到其他人。」

她也在Instagram的限時動態中，張貼了彩虹旗的圖像，隔空呼應8月舉辦的英國曼徹斯特（Manchester）的同志遊行

艾瑪柯林扮演年輕版黛安娜，造型神似本尊。(取材自IMDb)
艾瑪柯林扮演年輕版黛安娜，造型神似本尊。(取材自IMDb)

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