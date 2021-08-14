卡麥蓉狄亞重返幕前 說出息影7年的祕密

卡麥蓉狄亞七年沒拍戲也並沒閒著，出書、投資生物科技事業、甚至推出自創品牌有機酒類，忙得不亦樂乎。(取材自YouTube)

金髮美人卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)曾因「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)等賣座電影大受歡迎，一度是美國 觀眾最愛的性感紅星，卻從7年前的「安妮」(Annie)之後，就再也沒接任何一部新片，反而結婚、當媽媽，過著息影的生活。日前她再度回到幕前、上了當紅諧星凱文哈特(Kevin Hart)的節目，揭露自己為何決定不再拍戲，原來她想要自己掌管自己的人生。

卡麥蓉笑道，她並不是不喜歡演戲了，事實上她還是很愛演戲，可是她埋在工作 中這麼多年，人生除了這些以外的所有事情，都必須交給他人來經營，她的生命裡明明還有很多其他的東西，卻都沒辦法自己來掌握，她真的很希望可以自己管好自己的生活，因此勢必要取捨，於是她在40歲這一年做出選擇，到現在還沒有反悔。

雖然不再拍戲，卡麥蓉也並沒閒著，她在相夫教女之餘，出了書、投資生物科技事業、甚至還和人合夥推出了自創品牌有機酒類。

鏡週刊報導，去年7月卡麥蓉狄亞與商人凱薩琳鮑爾 （Katherine Power）進軍酒界，她笑說以前拍戲時，一天到晚都在到處跟人請益、做功課，幾乎沒有自己的時間，「如今可以投入製造一個自己相信的產品行列，卻又不需要我長年離家、或者一天工作16個小時，真的非常棒」。