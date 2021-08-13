「死侍」難忘台灣臭豆腐 「脫稿」揶揄巨石強森

萊恩雷諾斯回憶五年前台灣行，印象深刻。(圖：迪士尼提供)

男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)帶來新片「脫稿玩家」(Free Guy)，在遊戲世界裡展開刺激冒險。他日前接受專訪，表示曾於五年前為電影 「死侍」(Deadpool)赴台出席首映會，當初還在臉書立下豪語說要挑戰臭豆腐，如今仍讓他印象深刻，「真的有很多很棒的回憶，請等我，我一定會再去一趟台灣 」。

回憶起五年前的台灣行，萊恩記憶猶新，全因台灣是「死侍」的全球宣傳首站；聽到記者提起臭豆腐、豬血糕時，讓他瞬間狂笑，「你們真的很熱情，我永遠不會忘記首映會那晚」，也強調「脫稿玩家」同樣風趣、刺激，相信台灣觀眾也能喜歡這部電影。

萊恩為「脫稿玩家」設計大量笑點，自己除了主角蓋伊，還另飾一角「杜館長」，透過特殊化妝，打造一身壯碩肌肉，「這有點像是遊戲裡的2P概念，同一個人，但有不同造型」，他還笑認該角確實有參考他的好友巨石強森(Dwayne Johnson)，也故意讓「杜館長」與蓋伊有多場對戲，「自己與自己對戲很搞笑，也是考驗我的喜劇功力」。

不過，萊恩卻從未想過讓「死侍」客串，「這是一部專屬於遊戲世界的電影，是很原創的，不太希望觀眾模糊焦點」，但是他也允諾有望在明年開拍「死侍3」，絕對不會讓影迷等太久。

「脫稿玩家」因疫情 延宕一年多，這段期間沒戲拍，他也在家專心陪伴愛妻布蕾克萊芙莉(BlakeLively)與三個女兒，「不騙你，小孩每天都在家狂聽『Baby Shark』，光是一個早上就5次，我從一開始的崩潰，現在已經不排斥了」，但提起家人，臉上仍滿是幸福微笑。