我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

「死侍」難忘台灣臭豆腐 「脫稿」揶揄巨石強森

記者陳建嘉╱綜合報導
萊恩雷諾斯回憶五年前台灣行，印象深刻。(圖：迪士尼提供)
萊恩雷諾斯回憶五年前台灣行，印象深刻。(圖：迪士尼提供)

男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)帶來新片「脫稿玩家」(Free Guy)，在遊戲世界裡展開刺激冒險。他日前接受專訪，表示曾於五年前為電影「死侍」(Deadpool)赴台出席首映會，當初還在臉書立下豪語說要挑戰臭豆腐，如今仍讓他印象深刻，「真的有很多很棒的回憶，請等我，我一定會再去一趟台灣」。

回憶起五年前的台灣行，萊恩記憶猶新，全因台灣是「死侍」的全球宣傳首站；聽到記者提起臭豆腐、豬血糕時，讓他瞬間狂笑，「你們真的很熱情，我永遠不會忘記首映會那晚」，也強調「脫稿玩家」同樣風趣、刺激，相信台灣觀眾也能喜歡這部電影。

萊恩為「脫稿玩家」設計大量笑點，自己除了主角蓋伊，還另飾一角「杜館長」，透過特殊化妝，打造一身壯碩肌肉，「這有點像是遊戲裡的2P概念，同一個人，但有不同造型」，他還笑認該角確實有參考他的好友巨石強森(Dwayne Johnson)，也故意讓「杜館長」與蓋伊有多場對戲，「自己與自己對戲很搞笑，也是考驗我的喜劇功力」。

不過，萊恩卻從未想過讓「死侍」客串，「這是一部專屬於遊戲世界的電影，是很原創的，不太希望觀眾模糊焦點」，但是他也允諾有望在明年開拍「死侍3」，絕對不會讓影迷等太久。

「脫稿玩家」因疫情延宕一年多，這段期間沒戲拍，他也在家專心陪伴愛妻布蕾克萊芙莉(BlakeLively)與三個女兒，「不騙你，小孩每天都在家狂聽『Baby Shark』，光是一個早上就5次，我從一開始的崩潰，現在已經不排斥了」，但提起家人，臉上仍滿是幸福微笑。

萊恩雷諾斯在「脫稿玩家」分飾兩角，另一猛男角色「杜館長」，招認是揶揄好友巨石強森...
萊恩雷諾斯在「脫稿玩家」分飾兩角，另一猛男角色「杜館長」，招認是揶揄好友巨石強森。(圖：迪士尼提供)

台灣 電影 疫情

上一則

hito音樂獎揭曉 田馥甄掃5獎

下一則

Angelababy大街上濕吻 對象竟小她12歲

延伸閱讀

一堆大明星不愛洗澡 巨石強森喊冤：1天洗3次 還會高歌

一堆大明星不愛洗澡 巨石強森喊冤：1天洗3次 還會高歌
好萊塢一堆不洗澡髒鬼？巨石強森急否認：我1天洗3次

好萊塢一堆不洗澡髒鬼？巨石強森急否認：我1天洗3次
萊恩雷諾斯喜劇升級 被讚地球最好笑男人

萊恩雷諾斯喜劇升級 被讚地球最好笑男人
約翰希南喊話巨石強森 「玩命」再對戰

約翰希南喊話巨石強森 「玩命」再對戰

熱門新聞

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，去年重啟演藝活動，但事業與人氣受到重擊大不如前。（取材自微博）

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

2021-08-07 20:16
陳露(左)曬出她與霍尊的合照。(取材自微博)

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

2021-08-10 23:40
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

2021-08-11 02:24
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48
吳亦凡被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，如今他被警方拘捕，未來狀況不明。（取材自微博）

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

2021-08-06 00:34
2016年時，包貝爾在自己婚禮上和杜海濤等人將伴娘柳岩(左二)扔下水，引發熱議。(取材自微博)

包貝爾忙撇清吳亦凡 卻被懟：滾出娛樂圈

2021-08-06 02:30

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題