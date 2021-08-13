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MTV音樂獎2021入圍 小賈斯汀、BTS領風騷

記者陳建嘉╱綜合報導
小賈斯汀是MTV音樂錄影帶大獎入圍大贏家，共計入圍年度最佳藝人獎等7項大獎。(圖：環球音樂提供)
小賈斯汀是MTV音樂錄影帶大獎入圍大贏家，共計入圍年度最佳藝人獎等7項大獎。(圖：環球音樂提供)

2021年MTV音樂錄影帶大獎入圍名單公布，小賈斯汀橫掃年度歌手獎、最佳流行歌曲獎等七項大獎，是最大贏家，南韓熱門男團「防彈少年團」(BTS)也有入圍五項的佳績。

小賈斯汀(Justin Bieber)近年從偶像成功轉型，與海莉(Hailey Bieber)結婚之後，性格也越來越成熟，去年推出新專輯「Changes/我的改變」受到樂評、網友一致好評，不僅自己專輯表現優秀，日前還演出歌曲「Popstar」MV，該支MV也有機會爭奪年度最佳音樂錄影帶獎。

緊跟在小賈斯汀之後，饒舌界小天后梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)入圍六項位居第二，也闖入年度最佳藝人獎提名名單。

但對亞洲粉絲來說，最讓人開心的莫過於「防彈少年團」獲得5項提名，他們去年8月推出「Dynamite」轟動全球，更在串流平台Spotify突破10億次點播，這首熱門歌曲也獲得年度歌曲獎提名，與火星人布魯諾(Bruno Mars)、卡蒂B(Cardi B)等知名歌手共同角逐大獎。

去年受新冠肺炎影響，MTV音樂錄影帶大獎雖有舉辦，但全程無觀眾，就連多數表演節目也是事先預錄，雖然北美近期仍受疫情侵擾，但今年決定要辦實體活動，主辦單位將於9月12日在紐約巴克萊中心舉辦頒獎典禮。

防彈少年團再創佳績，新曲「Dynamite」入圍MTV音樂錄影帶大獎年度歌曲獎。...
防彈少年團再創佳績，新曲「Dynamite」入圍MTV音樂錄影帶大獎年度歌曲獎。(圖：遠傳friDay影音提供)

提名 入圍 紐約

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