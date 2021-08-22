正面全裸網暴動《性／生活》纏愛霸榜

亞當狄莫斯在《性／生活》中飾演女主角的前男友，精壯身材與「尺寸」引爆網友話題。（取材自IMDb）

近期最具話題度的歐美影集非限制級美劇 《性／生活》（Sex/Life）莫屬，在Netflix一上架就登上全球榜熱門第一，至今名次始終占據前段班。劇中兩位男主角的顏值與身材、性感正面全裸畫面、火辣激烈更勝《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）的床戲都備受網友討論，尤其是偷情「小王」的「真實尺寸」更是看得大家臉紅心跳，掀起全網熱議。

《性／生活》由莎拉夏希（Sarah Shahi）、邁克沃格爾（Mike Vogel）、亞當狄莫斯（Adam Demos）主演，劇情取材自小說《44章關於4個人》（44 Chapters About 4 Men），講述女主角雖然嫁了高富帥老公並生下兩個小孩，即使她十分愛她的家人，但婚後無聊乏味的日常生活，讓慾求不滿的她卻常常想起過去的痞壞前男友。沒想到前男友再度闖入她的生活，而兩人過往大膽的情慾史與她現在的婚姻生活起了衝突。

女主角莎拉夏希飾演已婚人妻比莉，是《性／生活》的故事起點與中心。劇中，比莉原是性格奔放自由，嚮往無拘無束生活的都會女性，但在嫁給富有且善良的丈夫後，現實生活被枯燥的育兒、家事填滿，讓她感到十分疲倦，而開始不自主的回想婚前自由自在的時光，尤其是與前男友間的激情性生活，因此她開始天天寫日記，透過文字幻想與前男友發生性關係，並重新思考自己現在的生活。此時，老公發現了日記，她又遇到朝思暮想的前男友，平靜的生活就此掀起滔天巨浪。

《性／生活》描述對日常生活感到無趣的人妻周旋於老公與前男友間的火辣故事。圖為宣傳海報。（取材自IMDb）

而因正面全裸入鏡，而導致真實身材備受熱議的亞當狄莫斯過去曾出演《愛巢進行式》（Falling Inn Love），這次在《性／生活》中飾演的是女主角的前男友布萊德，劇中的他頂著是一頭率性微捲髮、烙腮鬍，再加上天生的高挑身材，完美演繹痞帥男神，讓不少劇迷都淪陷其壞壞魅力中。而他在一場全裸沐浴戲中，大方露出「25公分真實尺寸」，更是震驚所有螢幕前的觀眾，《性／生活》製作人出面證實這場戲是他本人親自出演，沒有用替身。

而飾演女主角丈夫庫柏的邁克沃格爾曾是模特兒出身的演員，41歲且有三個孩子的他，仍擁有健壯養眼的好身材，過去曾演出《勝負反手拍》（Battle of the Sexes）、《姊妹》（The Help）等電影 。這次在《性／生活》中飾演顧家、善良、多金的完美老公庫柏，展現帥氣菁英形象。

莎拉夏希（右）與邁克沃格爾（左）在《性／生活》中演出夫妻。（取材自IMDb）

《性／生活》開播至今已在各大社群 討論區引發熱烈討論，不少劇迷表示雖然劇情並無太多新意，但對於描述婚後被柴米油鹽填滿的現實生活、不被滿足的期待與幻想非常真實，再加上惹火的性愛畫面，該劇還是值得一追。

另外，劇中飾演人妻女主角的莎拉夏希、飾演前男友的亞當狄莫斯還假戲真做從螢幕情侶晉升為現實世舊的真情侶，且經常公開在Instagram上放閃，希望這對相差5歲的姐弟戀，能成功修成正果。

莎拉夏希與亞當狄莫斯因戲結緣，兩人時常在Instagram上曬恩愛。（取材自Instagram）

（取材自聯合新聞網udnSTYLE）