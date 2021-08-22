「星」媽籲媒體 勿公開星二代長相

名模吉吉哈蒂德（右）與歌手男友贊恩馬利克（左）去年迎接愛女誕生。（Getty Images）

為母則強，是許多女性多了新身分之後的心態轉變。2020年產下愛女的混血超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）早前透過社群媒體 Instagram發表公開信，呼籲狗仔隊、八卦媒體與粉絲，將未成年孩童的臉龐模糊處理或打馬賽克，以維護愛女的隱私 。無獨有偶，秘密產子的澳洲饒舌歌手「嘻哈天使」伊姬亞薩莉（Iggy Azalea）近日也發表聲明，表明不會再分享15個月大的稚子照片，強調兒子應當有權力選擇自己的人生。

吉吉哈蒂德2020年與男友、英國音樂界才子贊恩馬利克（Zayn Malik）2020年產下愛女凱伊哈蒂德馬利克（Khai Hadid Malik），哈蒂德非常呵護凱伊的隱私，如果在社群媒體放凱伊的照片，幾乎都以服飾、包巾或推車遮罩屏蔽，就算真的「露臉」也只有無法分辨長相的圓潤側臉，連眼口鼻輪廓都看不清楚。

「讓他們有選擇權」

哈蒂德透過Instagram發表聲明，呼籲狗仔隊、媒體與廣大的粉絲社群尊重未滿周歲的愛女隱私，在網路上各平台分享凱伊的可愛照片時，模糊處理凱伊的臉龐。哈蒂德寫道：「希望凱伊長大之後，可以自己選擇是否要，以及如何與這個世界分享自己的生活點滴」。

26歲的哈蒂德表示：「隨著孩子成長，我們赫然發現，已經無法再像她還很小的時候那樣，完全仰賴我們自身的力量，全方位地保護她。」

哈蒂德表示，凱伊喜歡探索戶外的世界，雖然大多數時間在自家農場附近玩耍，也很幸運能有機會到其他地方體驗這個對她來說處處充滿驚奇的社會；然而，這也意味著狗仔隊及瘋狂粉絲，有更多機會拍到凱伊的稚嫩臉龐及長相。

初為人母的哈蒂德以近期偕28歲男友馬利克，與凱伊同遊紐約的情景說道，凱伊坐在嬰兒車裡面的時候，已經很習慣掀開遮陽罩，觀察四周的環境，因為一家人在家鄉經常不會蓋上嬰兒車的遮陽罩；現在，她已經有能力靠自己的力量掀開遮光罩，「我們想藉此保護她不讓狗仔拍到，難上加難」。

「她無法理解為什麼在大城市裡需要蓋上遮陽罩，或者是我們為何想要如此保護她」；哈蒂德說：「我也希望她看看這世界上最令人驚嘆的城市，以及紐約街頭形形色色、多元且漂亮的人群。」

她接著表示，她與馬利克希望凱伊在雙親不是公眾人物的媒體壓力下成長，「我們從未刻意在社群媒體上分享女兒的清晰正臉照片」。

她懇求狗仔隊、媒體與粉絲，若要與世界分享凱伊的喜悅，希望也能尊重凱伊的人生選擇權，讓她長大後，自行決定要如何與世界分享自我，「不用擔心她的影像被公諸於世，卻無從選擇」。

吉吉哈蒂德在公開信尾聲侃然說道，雖然此次以愛女為出發點，疾呼媒體與粉絲尊重星二代的隱私，但也希望藉此拋磚引玉，呼籲各界尊重所有未成年人在媒體中曝光的程度。

吉吉哈蒂德在美國 洛杉磯出生，父親是巴勒斯坦不動產開發商穆罕默德哈蒂德（Mohamed Anwar Hadid），母親則是荷蘭裔模特兒尤蘭達哈蒂德（Yolanda Hadid）並曾參與美國真人實境節目《比佛利嬌妻》（The Real Housewives of Beverly Hills）演出而聞名，她與同樣身為模特兒的姊姊貝拉哈蒂德（Bella Hadid）自青少女時期便是鎂光燈追逐的焦點，讓這一家人更注重未成年人的隱私權及其相關議題。

吉吉哈蒂德以自身成長經驗為例，說明對一個孩子而言，狗仔隊的瘋狂行徑令人暈頭轉向且可能失去判斷能力，即便長大成人也偶爾會有這種感覺，經常需要設法排遣這種情緒。

情變被嘲 伊姬亞薩莉拒再po兒照

類似情況也發生在南半球的明星家庭，31歲的澳洲饒舌歌手伊姬亞薩莉2020年4月與美國說唱創作歌手「花花公子卡地」（Playboi Carti）誕下男嬰歐尼克斯凱利（Onyx Kelly），她原本不避諱在Instagram上分享兒子的正面照片，甚至為兒子開設個人Instagram帳號，專門分享稚子的生活。

然而，這段姐弟戀並未修成正果。被譽為「嘻哈天使」的亞薩莉2020年10月與小她七歲的卡地分手後，逐漸對於卡地的粉絲在網路上調侃年幼的歐尼克斯感到不悅與憤怒。

四度獲得葛萊美獎（Grammy Award）提名的亞薩莉透過推特（Twitter）發文開轟，寫道：「不許在我的眼下玩弄我兒子，不可以！」

她推文宣布，「我已經決定，將來不會於網路上張貼任何與歐尼克斯相關的照片。」

饒舌歌手伊姬亞薩莉（左圖）與創作歌手「花花公子卡地」（右圖）分手後獨立撫養兒子。（Getty Images）

亞薩莉表示，她曾經在Instagram的限時動態( Instagram Stories ) 中被標註，內容是陌生人偷拍歐尼克斯，並嘲笑歐尼克斯穿著恐龍裝的照片。

她推文寫道，「想想看，這有多可悲，霸凌一歲大的男童歐尼克斯的服裝穿著，你們有夠無聊，丟臉至極。」

「我的兒子並非他生父的副牌（sub-brand），歐尼克斯父親的粉絲沉迷於攻擊他，只是因為這些黑粉不喜歡他媽（即亞薩莉本人）」；亞薩莉怒斥，「你們竟然認為，調侃我兒子的穿著很可愛，我真想當面打你們，我想他爸也會這麼做。」

目前獨力撫養歐尼克斯的亞薩莉表示，她最近在教導兒子如何做自己，希望他能形塑自己的身分認同，而不是依附於生父或生母的明星光環之下。

亞薩莉說：「我希望他有機會發展成自己的模樣，我不希望人們在還沒見到他本人之前，就對他說三道四，或決定他是誰。」

作為一個母親，亞薩莉表示，兒子的成長過程絕對不會缺乏生父與生母的陪伴；然而，作為無緣的前伴侶，她不願多談她與卡地的過往，強調她目前「獨力撫養」歐尼克斯。