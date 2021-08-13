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布蘭妮即將重獲自由？老爸宣布願意退出監管

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮爭取解除監管、找回自由，得到重大的突破。（路透資料照片）
布蘭妮爭取解除監管、找回自由，得到重大的突破。（路透資料照片）

曾紅極一時的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）遭到父親監管、不得自由的日子渴望終結，她的父親傑米（Jamie Spears）出乎外界意料在新的法律文件中表示願意放棄對女兒的監護人身分，布蘭妮的律師也稱這是「重大的勝利」。

39歲的布蘭妮自從13被判定由父親監管她，自此失去大多數的自由，不但辛苦工作賺來的錢不能自主花費、需要父親等人同意，連想要結婚、再生小孩都被強力阻止，完全沒辦法自己作主，她在法庭上說出自身的遭遇，贏得外界同情，更對傑米等人的強制控管加倍反感。布蘭妮曾經在各方逼壓下精神失控，導致被法庭判定需由父親監管，然而她年近40，還一切身不由己，外界近來力挺她的聲浪分貝愈來愈大，連傑米都無法忽視，趕快替自己找台階下。

從紀錄片「陷害布蘭妮」（Framing Britney Spears）首播起，「為布蘭妮平反」蔚為風潮，她也借力使力替自己爭取自由，傑米雖然一度表示還想設法讓她回到心理診療機構，稱她的情緒仍不穩定，卻在短時間內態度有180度的轉變，讓各方訝異。據專門報導明星名流八卦的TMZ，傑米認為與他的女兒針對監護她生活這件事公開對抗，對她沒有好處。

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