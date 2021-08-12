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「玩命關頭」大賣 加碼「特別片段」

記者黃保慧／綜合報導
「玩命關頭9」票房亮眼。（圖：UIP提供）
「玩命關頭9」票房亮眼。（圖：UIP提供）

「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）6月25日在美國上映，首周末票房飆出7000萬美元的亮眼成績登上冠軍，成為自美國疫情以來首周末開片票房賣座最好的電影，目前全球累積票房高達6億6000多萬美元。值得一提的是，想要搶先欣賞最新「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion）精采特別片段，影迷也可在「玩命關頭9」IMAX版本前一睹為快。

莎莉賽隆（Charlize Theron）飾演反派「賽芙」，在「玩命關頭8」有驚無險地逃出唐老大一夥人的追捕，而她在這部電影中的行動雖然受到限制，但是她總是在暗中盤算和操弄一切。「賽芙其實一直都在為自己打算。」莎莉賽隆說：「不管她在某個時候似乎是站在某一方，她最終絕對不是任何人的盟友。她唯一的目的就是得到她想要的，而且她一定會不擇手段得到她想要的東西。能夠飾演一個角色，隨時都能運用各種陰謀詭計奪走她想要的東西，這真的很棒。」

賽芙就像個傀儡操縱大師，總是領先她的獵物好幾步。她在「玩命關頭9」一片中的表現也絕不會令人失望，莎莉賽隆說：「唐老大和雅各之間的兄弟鬩牆對她來說簡直就像是美夢成真，他們在針鋒相對的時候，反而露出了他們各自不同的弱點，賽芙絕對不會錯失這個大好機會。」

此外，「玩命關頭」電影系列從一開始就和頂尖的音樂人合作，針對每部電影採用不同的音樂風格，這個傳統也延續到這部電影。曾經贏得葛萊美獎的超級巨星卡蒂B（Cardi B）加入這群演員，在片中飾演蕾莎，一個過去和唐老大有交情的女人。卡蒂B說：「馮迪索（Vin Diesel）找上我，要我演一個角色，這是超狂的『玩命關頭』，我一定要參一腳，我很喜歡我飾演的角色，一個盛氣凌人強大有力的鐵娘子，率領一群娘子軍。跟馮迪索混在一起，他人超好又酷，讓我感到很自在，我超興奮的。」

「玩命關頭」系列電影備受全球影迷熱愛長達將近20年，到目前為止，全球票房已經累積到超過50億美元的驚人成績。

卡蒂B在片中飾演「蕾莎」。（圖：UIP提供）
卡蒂B在片中飾演「蕾莎」。（圖：UIP提供）

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