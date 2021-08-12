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「六人行」特別篇假戲真做？ 珍妮佛、大衛傳熱戀

記者陳建嘉／綜合報導
珍妮佛安妮絲頓(右)與大衛史威莫再度合作「六人行：當我們又在一起」特別節目之後，傳出兩 人來電，已開始約會。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮絲頓(右)與大衛史威莫再度合作「六人行：當我們又在一起」特別節目之後，傳出兩 人來電，已開始約會。（取材自Instagram）

珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與昔日夥伴大衛史威莫（David Schwimmer）正在戀愛？英媒「Closer」最近爆料，珍妮佛最近回歸特別篇「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion），意外與老夥伴「羅斯」大衛史威莫擦出愛火，更有消息人士指稱，大衛私下常去珍妮佛的洛杉磯豪宅，享受私密的約會時光。

「六人行」特別篇於5月播出，珍妮佛在節目中自曝，私下與大衛很聊得來，其中一場吻戲，更是放了真感情，大衛則當面回應，那時一直暗戀珍妮佛。不過當時兩人各自有伴侶，這段曖昧並無進展，即便珍妮佛後來與布萊德彼特（Brad Pitt）分手，戀情也不了了之。外媒指出，珍妮佛、大衛拍完特別篇之後，得知對方心意，立刻重燃愛火，再加上雙方現今都單身，決定將朋友關係發展為戀人。

聲稱與他們相識的友人也爆料，「他們拍完特別篇之後，開始頻繁互傳訊息聊天，上個月，大衛決定展開行動，從紐約飛到洛杉磯去見珍妮佛告白」，雙方才決定在一起，至今雙方的經紀公司都未回應。

即便外界傳得沸沸揚揚，珍妮佛仍不畏外界眼光，大方公開祝賀第二任前夫賈斯汀瑟隆生日快樂，在Instagram貼出對方照片，感性寫下「真正的獨一無二，愛你」。其實，賈斯汀先前受訪時，表示雖然已離婚，仍與珍妮佛是好友，「我們不時會打電話關心對方，也會視訊了解彼此近況」。

洛杉磯 紐約 布萊德彼特

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