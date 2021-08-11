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疫情疑慮 艾美獎9月頒獎典禮改戶外舉行

中央社／洛杉磯10日綜合報導
圖為艾美獎獎座。（路透）
圖為艾美獎獎座。（路透）

電視圈年度盛事「艾美獎」（Emmy Awards）頒獎典禮今天敲定將移到戶外舉行；疫情疑慮再度升高，主辦單位不得不另作安排。

路透報導，預定9月19日在加州洛杉磯舉行的艾美獎頒獎典禮，原本要在室內舉行，並安排有限的來賓入內觀禮。

主辦單位美國國家電視藝術與科學院（the Television Academy）聲明表示，已和哥倫比亞廣播公司（CBS）作成決定，艾美獎各項頒獎活動都將在微軟劇院（Microsoft Theater）正後方的娛樂綜合中心「活力洛城」（L.A. LIVE）Event Deck舉行。

Event Deck位於洛杉磯市中心，是一處戶外空間，包括一個大型帳篷區。

聲明指出，在與洛杉磯郡（Los Angeles County）衛生與安全專家討論後，而作出這項改變。

聲明說，將進一步限制應邀出席的人數，包括入圍者。

主單位說：「很令人遺憾的，並非所有入圍者都能參加這場年度頒獎盛會。」

全美第二大城洛杉磯由於COVID-19感染人數攀升，上個月再度要求民眾出入室內公共場地與商業場所都須戴上口罩。

去年的艾美獎頒獎典禮是在空蕩蕩的攝影棚中舉行，世界各地的入圍者在自家或花園裡透過視訊參與盛會。

洛杉磯 入圍 加州

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