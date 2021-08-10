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疫下「黑寡婦」北美最賣座 全球票房不敵「玩命關頭9」

記者蘇詠智／綜合報導
「黑寡婦」是新冠肺炎疫情期間在北美最賣座的電影。（取材自IMDb）
「黑寡婦」是新冠肺炎疫情期間在北美最賣座的電影。（取材自IMDb）

初夏疫情一度呈現被暫時控制的新氣象，一堆延檔多時的好萊塢鉅片接連上映，票房反應雖不及疫情前，卻也讓電影公司大感振奮，不料這兩周美國確診人數暴增，本來願意再度走進戲院的觀眾，又有不少被嚇到，新片票房受影響，讓娛樂產業再度蒙上陰影。

「自殺突擊隊：集結」影評力挺也拿下全美周末票房冠軍，但數字不如預期。（取材自IM...
「自殺突擊隊：集結」影評力挺也拿下全美周末票房冠軍，但數字不如預期。（取材自IMDb）

週末才在美國上映的「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad），影評成績遠勝前一個版本，觀眾口碑也有過之而無不及，本來被看好有機會創下R級（17歲以下未成年觀眾須成年觀眾陪同）DC影片的首映賣座紀錄，結果固然穩坐周末全美票房冠軍，數字卻不如預期，被認為遭到Delta變種病毒的打擊，之後要推出的新片也都不敢掉以輕心，甚至有的片商已將手上的影片再度延檔，各方都不知道究竟疫情的衝擊要至何時才會結束？

「玩命關頭9」穩坐新冠肺炎疫情期間全球最賣的好萊塢巨片寶座。（取材自IMDb）
「玩命關頭9」穩坐新冠肺炎疫情期間全球最賣的好萊塢巨片寶座。（取材自IMDb）

向來領票房風騷的漫威英雄片，今夏黑寡婦「（Black Widow）」雖是整整延檔一年多才登場，依舊以截至目前為止1億7400萬美元穩坐疫情期間北美票房冠軍，雖然比起之前的漫威大片明顯打了好幾折，不過以全球賣座來看，「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）才是疫情期間最賣座的好萊塢巨片，全球票房破6億6000萬美元，「黑寡婦」到現在還無法在中國上映，影響很大。

疫情 美國 好萊塢

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