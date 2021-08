聖賽巴斯提安影展雪中送炭 要頒給強尼戴普終身成就獎

強尼戴普將獲國際影展頒發終身成就獎。(路透資料照片)

深陷離婚、家暴 風暴的強尼戴普(Johnny Depp),近來逐漸撥雲見日,不只在對抗前妻安珀赫德(Amber Heard)的官司上取得初步的勝利、有機會揭穿她「離婚和解金都捐獻」的謊言,將在9月中下旬舉辦的西班牙聖賽巴斯提安影展 也宣告他是今年的終身成就獎得主,不怕引發爭議,肯定他在影壇的卓越成就。

安珀赫德(左)將強尼戴普的形象破壞殆盡,讓他陷入事業低潮。(路透資料照片)

強尼戴普被安珀赫德描繪成「家暴男」,使他的形象跌谷底、事業出現危機,去年兩人還在倫敦 出庭,針對強尼狀告英國「太陽報」稱他是家暴男涉及誹謗,倫敦的法官竟然判他敗訴,不管安珀之前也被留下撒謊、對強尼施暴的證據,強尼也因此被「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列逼退,令很多影迷都為他憤慨。他主演的「惡水真相」(Minamata ),美國上映亦遙遙無期,連導演都寫信給米高梅求他們讓片子盛大上映,據傳米高梅決定雪藏這部片也是因為怕被強尼的形象拖累。就在這樣的氣氛下,聖賽巴斯提安影展決定頒給強尼終身成就獎,確實勇氣十足,也給他不少溫暖。

聖賽巴斯提安影展是在西班牙舉辦有年且具有國際地位的影展,范冰冰曾以「我不是潘金蓮」封后,曾獲頒終身成就獎的巨星包括葛雷哥萊畢克(Gregory Peck)、梅莉史翠普(Meryl Streep)、安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)等,影展主辦單位稱強尼不僅是當今影壇最有才華也最多才多藝的演員,對於他近來的爭議則隻字未提。