聖賽巴斯提安影展雪中送炭 要頒給強尼戴普終身成就獎
深陷離婚、家暴風暴的強尼戴普（Johnny Depp），近來逐漸撥雲見日，不只在對抗前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司上取得初步的勝利、有機會揭穿她「離婚和解金都捐獻」的謊言，將在9月中下旬舉辦的西班牙聖賽巴斯提安影展也宣告他是今年的終身成就獎得主，不怕引發爭議，肯定他在影壇的卓越成就。
強尼戴普被安珀赫德描繪成「家暴男」，使他的形象跌谷底、事業出現危機，去年兩人還在倫敦出庭，針對強尼狀告英國「太陽報」稱他是家暴男涉及誹謗，倫敦的法官竟然判他敗訴，不管安珀之前也被留下撒謊、對強尼施暴的證據，強尼也因此被「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列逼退，令很多影迷都為他憤慨。他主演的「惡水真相」（Minamata ），美國上映亦遙遙無期，連導演都寫信給米高梅求他們讓片子盛大上映，據傳米高梅決定雪藏這部片也是因為怕被強尼的形象拖累。就在這樣的氣氛下，聖賽巴斯提安影展決定頒給強尼終身成就獎，確實勇氣十足，也給他不少溫暖。
聖賽巴斯提安影展是在西班牙舉辦有年且具有國際地位的影展，范冰冰曾以「我不是潘金蓮」封后，曾獲頒終身成就獎的巨星包括葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）等，影展主辦單位稱強尼不僅是當今影壇最有才華也最多才多藝的演員，對於他近來的爭議則隻字未提。
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