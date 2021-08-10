聖賽巴斯提安影展雪中送炭 要頒給強尼戴普終身成就獎

強尼戴普將獲國際影展頒發終身成就獎。（路透資料照片）

深陷離婚、家暴 風暴的強尼戴普（Johnny Depp），近來逐漸撥雲見日，不只在對抗前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司上取得初步的勝利、有機會揭穿她「離婚和解金都捐獻」的謊言，將在9月中下旬舉辦的西班牙聖賽巴斯提安影展 也宣告他是今年的終身成就獎得主，不怕引發爭議，肯定他在影壇的卓越成就。

安珀赫德（左）將強尼戴普的形象破壞殆盡，讓他陷入事業低潮。（路透資料照片）

強尼戴普被安珀赫德描繪成「家暴男」，使他的形象跌谷底、事業出現危機，去年兩人還在倫敦 出庭，針對強尼狀告英國「太陽報」稱他是家暴男涉及誹謗，倫敦的法官竟然判他敗訴，不管安珀之前也被留下撒謊、對強尼施暴的證據，強尼也因此被「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列逼退，令很多影迷都為他憤慨。他主演的「惡水真相」（Minamata ），美國上映亦遙遙無期，連導演都寫信給米高梅求他們讓片子盛大上映，據傳米高梅決定雪藏這部片也是因為怕被強尼的形象拖累。就在這樣的氣氛下，聖賽巴斯提安影展決定頒給強尼終身成就獎，確實勇氣十足，也給他不少溫暖。

聖賽巴斯提安影展是在西班牙舉辦有年且具有國際地位的影展，范冰冰曾以「我不是潘金蓮」封后，曾獲頒終身成就獎的巨星包括葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）等，影展主辦單位稱強尼不僅是當今影壇最有才華也最多才多藝的演員，對於他近來的爭議則隻字未提。