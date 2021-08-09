男星有機會演「哈利波特」卻叫劇組滾蛋 終於透露原因

艾倫康明曾經狠狠拒絕在票房大片中擔任要角。（取材自imdb）

曾經叱吒全球票房榜的「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影 ，曾有不少英國 實力派演員軋上一角，因此曾有笑話稱「英國所有的明星都演過『哈利波特』」，其實當然還是有很多人沒參與到，其中之一就是「法庭女王」（The Good Wife）、「X戰警2」（X2）、「小鬼大間諜」（Spy Kids）的艾倫康明（Alan Cumming），而他其實曾有機會扮演重要的角色，最後卻婉拒演出，他近來回憶這段往事，透露自己並不只是拒絕，更明白要劇組「滾開」，自然再也沒有下文。

艾倫會如此強烈反應，背後當然有理由。他表示劇組為了尋找扮演浮誇的吉德羅洛哈（Gilderoy Lockhart）教授人選，通知他和「新娘不是我？？？」魯伯特艾瑞特（Rupert Everett）都去試鏡，接著告訴他，如果他雀屏中選，礙於製片成本的問題，片酬可能沒辦法高過某一個數字。

偏偏不巧，艾倫的經紀人和魯伯特是同一位，他很清楚要是魯伯特勝出，劇組絕對會付更高的片酬，想說彼此心知肚明，幹嘛還撒這種謊，要撒謊之前還不先打聽打聽，笨到很容易被拆穿。心情不爽之下，艾倫叫劇組滾開，料定最後會是魯伯特接下吉德羅洛哈這個角色，結果也完全不是這麼一回事，劇組找上休葛蘭，休葛蘭不接，最後敲定由主演莎劇出名的肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）擔任，魯伯特艾瑞特也沒有中選。