莎莉賽隆46歲生日派對 一圓少女未完成的夢

莎莉賽隆的46歲生日，打扮成像年輕女孩的風格。（取材自Instagram）

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）歡度46歲生日，選擇和最親密的友人們共度。她雖然已過了青春少女的年紀，外表依然美艷奪目，但在內心深處，依然有個年輕時到現在沒有滿足的遺憾：從來沒有參加過高校舞會。

參加高中舉辦的畢業舞會，對歐美國 家的人們而言，是人生中的重要里程碑，也是不少人「轉大人」的關鍵時刻，在南非長大的莎莉，因為父親酗酒拿槍要威脅她和母親的生命，母親被迫自衛還擊，開槍打死他，使得她的成長過程並不像其他小孩幸福美滿，在學校裡也算不上是特別乖巧的學生，她更早在16歲時就拿到赴歐洲當模特兒的合約、早早踏入社會，所以那些一般學生歷經的過程，她並沒有同樣的體驗。

莎莉賽隆（中）被好友包圍過生日，造型仿照1980年代的瑪丹娜。（取材自Instagram）

莎莉在社群網站 上寫道，很開心她的友人們知道一場在船上舉辦的「1980年代校園謀殺主題派對」，正是她所夢想的，她對他們的愛是言語難以形容，自己度過美好的一晚，覺得彼此有如非常親密的大家庭，看得出她玩得非常開心，也難得出現少女般的打扮，甚至還有模仿當年最紅的瑪丹娜 （Madonna）「拜金女郎」造型，讓習慣她雍容華貴裝扮的觀眾大開眼界。