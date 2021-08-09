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一堆大明星不愛洗澡 巨石強森喊冤：1天洗3次 還會高歌

記者蘇詠智／綜合報導
巨石強森是每天洗澡的支持者，一天還洗不止一次。（路透資料照片）
巨石強森是每天洗澡的支持者，一天還洗不止一次。（路透資料照片）

好萊塢紅星近來為了「該不該天天洗澡」意見衝突，首開第一槍的艾希頓庫奇（Ashton Kuthcer）與蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）夫妻，不只自己沒有每天都洗，連子女們小時候也不常洗；形象斯文的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）也跟進，表示人類真的沒必要太常洗澡。眼看演藝圈快被貼上「不愛洗澡」的標籤，巨石強森（Dwayne Johnson）強調自己不但每天洗，還洗3次。

每個人的衛生習慣都不同，然而一般觀念是最好每天都洗澡，把身上的髒污以及有害物質清除。但艾希頓庫奇在藝人好友戴克斯薛佛的節目上坦言，每天除了清潔腋下和鼠蹊部外，其他部位都不會洗。他的妻子蜜拉則是每天洗私處與胸部，其他地方跳過。

最讓人訝異的是，一向被視為氣質型男的傑克葛倫霍，竟也支持不用天天洗澡，認為人類天生就有自我的潔淨機制，洗得太頻繁反而破壞天然保護，甚至嚮往完全不用洗澡的世界，可是他倒主張牙要天天刷，因為壞的口氣會讓人到哪兒都不受歡迎。

傑克葛倫霍稱自己愈來愈覺得不用天天洗澡。（路透資料照片）
傑克葛倫霍稱自己愈來愈覺得不用天天洗澡。（路透資料照片）

網友也好奇目前最紅電影天王巨石強森，是否屬於其中一份子？他果斷回覆：「不是，我剛好相反，起床要展開一整天時會洗個冷水澡，鍛練完要上班之前會溫水浴，下班回家再洗熱水澡。洗臉、洗身體、去角質，然後邊淋浴邊走音高歌。」

巨石強森 電影 好萊塢

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