好萊塢一堆不洗澡髒鬼？巨石強森急否認：我1天洗3次

巨石強森是每天洗澡的支持者，一天還洗不止一次。（路透資料照片）

好萊塢 紅星近來為了「該不該天天洗澡」意見衝突，首開第一槍的艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）與蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）夫妻，不只自己沒有每天都洗，連子女們小也沒天天幫他們洗，形象斯文的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）也跟進，表示人類真的沒必要太常洗澡。眼看演藝圈快被貼上「不愛洗澡」的標籤，巨石強森 強調自己不但每天洗，還洗三次。

每個人的衛生習慣都不同，然而一般觀念是最好每天都洗澡，把身上的髒污以及有害物質清除。但艾希頓庫奇在藝人好友戴克斯薛佛（Dax Shepard）的節目上坦言，每天除了清潔腋下和鼠蹊部外，其他部位都不會洗。他的妻子蜜拉則是每天洗私處與胸部，其他地方跳過，而他們的子女在小時候也沒每天洗澡。戴克斯之後和擔任「冰雪奇緣」（Frozen）、「花邊教主」（Gossip Girl）配音主角的妻子克莉絲汀貝兒上別的談話節目，也透露兩個女兒直到身體發臭，才會幫她們洗澡，有可能5、6天才會洗一次。

蜜拉庫妮絲與艾希頓庫奇不只不愛天天洗澡，連小孩也不讓他們天天洗。（取材自Instagram）

最讓人訝異的是，一向被視為氣質型男的傑克葛倫霍，竟也支持不用天天洗澡，認為人類天生就有自我的潔淨機制，洗得太頻繁反而破壞天然保護，甚至嚮往完全不用洗澡的世界，覺得對膚質的自然維持有幫助，可是他倒主張牙要天天刷，因為壞的口氣會讓人到哪兒都不受歡迎。

傑克葛倫霍稱自己愈來愈覺得不用天天洗澡。（路透資料照片）

斯文小生也不怎麼愛洗澡，無怪乎網友好奇目前最紅電影 天王巨石強森，是否屬於其中一份子？他果斷回覆：「不是，我剛好相反，起床要展開一整天時會洗個冷水澡，鍛練完要上班之前會溫水浴，下班回家再洗熱水澡。洗臉、洗身體、去角質，然後邊淋浴邊走音高歌。」讓網友們鬆了口氣。