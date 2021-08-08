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75歲也要享受情慾 雪兒打完疫苗 放心在義大利獵男

記者蘇詠智／即時報導
75歲的雪兒傳打完疫苗後，在義大利盡情遊樂。（路透資料照片）
75歲的雪兒傳打完疫苗後，在義大利盡情遊樂。（路透資料照片）

縱橫演藝圈數十年的好萊塢多棲「大姐大」雪兒，被八卦刊物稱「打了疫苗以後終於可以好好縱慾」，今年夏天展開「極樂義大利」的旅行，不但大口享受美食，也不斷與年輕男性調情，彷彿要加倍彌補過去一年因為防疫所錯過的美好時光。

雪兒今年75歲，雖然精神氣色都還很好，但仍小心防疫，「Globe」雜誌指她過去一年來完全禁任何性行為，就是要謹守安全距離，忍了一年也夠辛苦的，所以在打完疫苗、暫時放下染疫恐懼後，她就要馬上回到過去喜愛玩樂的生活，因此立刻前往義大利，果然玩得超開心。

她盡情享用義大利麵，不管熱量是否太高，還一天要吃兩次義大利冰淇淋，把保持體態不發胖先丟到一邊，甚至還常常喝雞尾酒，不管她在美國時已經盡量少碰酒精，一整個放得超開。而且她在吃美食之餘，也享受年輕男孩包圍獻殷勤，義大利的男生出了名的會撩妹，雪兒這樣見多識廣的資深阿姨，也照樣被他們逗得芳心大悅。「Globe」稱雪兒的媽媽已95歲還很健康，她擁有優良遺傳，應該也還能再享受很多年，所以沒有放棄找個看順眼的伴侶，小男生也不排斥。

不過，對此專門反駁八卦的網站說，這篇從頭到尾等於只在說：雪兒在義大利玩得很盡興。大家除了替她開心之外，不須對她的生活大驚小怪。

義大利 八卦 疫苗

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