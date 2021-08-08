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歷經波折 「不可能任務7」終有人殺青 她貼出和阿湯合照

記者蘇詠智／即時報導
蕾貝卡佛格森發布與湯姆克魯斯的合照，宣告「不可能的任務7」戲份殺青。圖／摘自IG
蕾貝卡佛格森發布與湯姆克魯斯的合照，宣告「不可能的任務7」戲份殺青。圖／摘自IG

湯姆克魯斯最新大片「不可能的任務7」原本今年初就該殺青，由於一再被新冠肺炎疫情干擾，導致工作人員拍得身心俱疲，上映檔期也從今年11月延到明年，各方都好奇該片進度究竟如何？從第5集開始加入、扮演美艷女間諜的蕾貝卡佛格森，近日在社群網站上發出和阿湯的合照，宣告個人戲份已經完成，感謝「充滿才華又很容忍她」的工作人員，確認了這部多災多難的巨片應該真的到了收尾的階段。

「不可能的任務7」原本因人物、情節過於豐富，拆成上下兩集拍攝，結果去年春天新冠肺炎疫情開始在歐美大爆發，原定在義大利的攝製無法如期展開，工作人員還趕緊逃回美國，而美國緊接著也陷入嚴重的疫情，直到去年9月多才在英國復拍，傳出湯姆克魯斯嚴格要求所有人員遵守防疫規定，還砸大錢包了郵輪讓所有人能夠安全住宿，一度得以前往挪威、義大利等進行拍攝，然而還是有工作人員忘了保持安全距離，氣得阿湯在片場高聲飆罵，引發軒然大波。

無奈這樣小心再小心，劇組還是有人員確診，導致拍片又停擺，接著阿湯還因為和確診者近距離拍攝，被迫自我隔離，甚至還曾被懷疑是否他也已經感染，至少現在蕾貝卡的戲份殺青，外界確知片子拍攝沒有又喊停，還在持續進行中。蕾貝卡自從加入此系列後，演出受到觀眾喜愛，網友看到她先殺青，有人還擔心她是否在第7集角色會有性命危機，更有人嚷著要她和阿湯的角色「再一起」連扮演阿湯前妻的蜜雪兒莫納漢都留言寫道：「你們這兩個…」讓人不禁莞爾。

湯姆克魯斯「不可能的任務7」拍攝碰到一堆意外，終於進入收尾階段。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」拍攝碰到一堆意外，終於進入收尾階段。（路透資料照片）

工作 疫情 義大利

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