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裘莉收養柬埔寨兒 找好友當假養父？

記者蘇詠智／綜合報導
麥杜斯（左起）、安琪莉娜裘莉、布萊德彼特曾一起出席奧斯卡頒獎典禮，現已經無法再度同台。（路透資料照片）
麥杜斯（左起）、安琪莉娜裘莉、布萊德彼特曾一起出席奧斯卡頒獎典禮，現已經無法再度同台。（路透資料照片）

好萊塢巨星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）鬧婚變、拖了快五年為孩子們的監護權大打官司戰，不在意為此需要耗費大筆金錢，據稱都是因為年紀最大的養子麥杜斯（Maddox Jolie-Pitt）和布萊德彼特在私人飛機上的肢體衝突，麥杜斯早先在南韓念大學，雖然離母親很遠，卻還是她的心肝寶貝，近日更有人揭露當初裘莉執意要收養麥杜斯，還不惜找人當假養父的秘辛。

根據裘莉的柬埔寨友人兼業務夥伴沙拉斯的說法，她當年已經很想做媽媽，可是在「親生」和「領養」之間為何選擇後者，是考慮到世界上有很多需要照顧、關愛的弱勢孩童，她第一眼見到還是小寶寶的麥杜斯就愛上他，原來其他的寶寶看到陌生人都嚇得哭鬧，而麥杜斯卻對著她露出大大的笑容，馬上就抓住她的心，打定主意非要收養麥杜斯不可。

然而裘莉開始進行官方手續的申請，卻碰到阻礙，為了省麻煩，拜託沙拉斯先把麥杜斯登記到自己的孩子名下，成為麥杜斯的養父，然後再由裘莉取得收養麥杜斯的權利，正式成為麥杜斯的養母，也因此麥杜斯在布萊德彼特之前，有過另一個父親。看著當年的小寶寶現在變成青年，沙拉斯感到很驕傲，對於麥杜斯讚不絕口。

只是麥杜斯與另一位真的相處過多年的養父—布萊德彼特，關係已經徹底回不去，不僅曾出面做出不利小布的證詞，還表示想把彼特這個姓拿掉，在養父和養母之間，很明顯的選邊站。

麥杜斯（左一）曾特地返美出席養母安琪莉娜裘莉（左三）的新片首映，和其他養弟養妹團...
麥杜斯（左一）曾特地返美出席養母安琪莉娜裘莉（左三）的新片首映，和其他養弟養妹團聚。（路透資料照片）

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