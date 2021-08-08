「黑寡婦」爭酬勞 迪士尼諷作秀搶錢

思嘉麗約翰森因為「黑寡婦」和迪士尼撕破臉，互罵分貝增高。（取材自Instagram）

思嘉麗約翰森（Scarlett Johansson）與迪士尼 之間因為「黑寡婦」（Black widow）同步於Disney+上架、影響戲院票房分紅涉及違約展開的法庭攻防戰，彼此隔空喊話絲毫沒有降低分貝。美國演員工會主席蓋布麗卡特利斯（Gabrielle Carteris）發聲明指迪士尼「可恥」、工會將保護旗下成員，而迪士尼的律師則稱這是思嘉麗團隊精心規畫、想逼他們多付錢的公關秀。

漫威 大片「黑寡婦」因新冠肺炎疫情 ，延遲一年後才能上映，發行該片的迪士尼為了避免觀眾對於上戲院感到畏懼、臨時改變發行方式，在Disney+同步上架，雖然還要再另外收費，各方推估思嘉麗可能因此在分紅收入上少了5000萬美元。迪士尼將這場官司塑造成「思嘉麗不滿酬勞銳減、毫不關心觀眾是否因進戲院而染疫」的方向，讓她和團隊更被激怒。

蓋布麗卡特利斯的聲明力挺思嘉麗，表示演員的報酬本來就是要靠合約來保障，任何人都不應該因發行模式的改變，變成酬勞意外縮水的受害者，而迪士尼硬要抹黑思嘉麗，讓她顯得對於疫情冷酷無感，非常可恥，女性合理爭取薪資並不冷酷，況且她們已經多年來都飽受好萊塢同工不同酬方針的打壓，類似的攻擊，演員工會都不會接受。

迪士尼律師則稱思嘉麗的團隊以爲鬧一鬧就能逼他們再多簽一張支票，這是沒有用的，兩方合約上講明有分歧要先透過仲裁而不是對簿公堂，迪士尼會將影音串流的收入視為票房一部分，她拿到的超過合約規定範圍。然而「綜藝報」指出，思嘉麗當初的合約是跟漫威談的，而不是迪士尼，使律師的說法不一定很站得住腳。