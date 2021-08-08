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喬爾金納曼遇桃花劫 對女模聲請禁制令

記者蘇詠智／綜合報導
喬爾金納曼稱被舊床伴勒索，聲請禁制令。（取材自Instagram）
喬爾金納曼稱被舊床伴勒索，聲請禁制令。（取材自Instagram）

帥氣男星雖然容易贏得女性青睞，卻也因為機會太多恐惹禍上身。在「自殺突擊隊」（Suicide Squad）系列影片扮演隊長瑞克的美國、瑞典混血男星喬爾金納曼（Joel Kinnaman），就表明已對曾在三年前有過短暫韻事的瑞典女模蓋布瑞拉馬努森（Gabriella Magnusso）（藝名貝拉戴維絲Bella Davis）聲請禁制令，稱對方威脅要傷害他和他的家人，還想誣指他性侵，強迫他接受她的勒索，令他不堪其擾。

喬爾金納曼從瑞典到美國發展，雖然還不算是家喻戶曉的一線巨星，片約卻從沒斷過，而且主演了「自殺突擊隊」、2014年的「機器戰警」（Robocop）等知名影片，又被Netflix、Apple TV+等影音平台自製大戲捧為男主角，演藝圈行情算是不錯，卻因此惹來桃花劫。

他表示和蓋布瑞拉曾短暫交往，蓋布瑞拉自稱被他「霸王硬上弓」，其實彼此是兩情相悅。兩人在近三年前曾於紐約翻雲覆雨，事後他因隔天一早還有工作，沒有留她過夜，隔天她就傳簡訊來抱怨，對他沒有留住她很不滿，也氣他沒有確認她是否安全到家。

蓋布瑞拉之後對他提出許多要求，包括要他幫她在好萊塢建立人脈、幫她爭取到在著名的「運動畫刊」拍沙龍美照、工作簽證、40萬美元的公寓等，若他不聽從，她就要對外散布自己被他性侵，他實在沒有辦法，只能透過法律手段來保護自己和家人。喬爾也強調，他自己支持性侵的受害者，但發生在自己身上的並非性侵事件，而是惡意的造謠和威脅。

性侵 工作簽證 瑞典

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