裘莉當年收養柬埔寨兒 找好友當「假養父」省麻煩

麥杜斯（左起）、安琪莉娜裘莉、布萊德彼特曾一起出席奧斯卡頒獎典禮，現已經無法再度同台。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）和布萊德彼特 （Brad Pitt）鬧婚變、拖了快5年為孩子們的監護權大打官司戰，不在意為此需要耗費大筆金錢，據稱都是因為年紀最大的養子麥杜斯和布萊德彼特在私人飛機上的肢體衝突，麥杜斯早先在南韓念大學，雖然離母親很遠，卻還是她的心肝寶貝，近日更有人揭露當初裘莉執意要收養麥杜斯，還不惜找人當假養父的秘辛。

根據裘莉的柬埔寨友人兼業務夥伴沙拉斯的說法，她當年已經很想做媽媽，可是在「親生」和「領養」之間為何選擇後者，是考慮到世界上有很多需要照顧、關愛的弱勢孩童，她第一眼見到還是小寶寶的麥杜斯就愛上他，原來其他的寶寶看到陌生人都嚇得哭鬧，而麥杜斯卻對著她露出大大的笑容，馬上就抓住她的心，打定主意非要收養麥杜斯不可。

然而裘莉開始進行官方手續的申請，卻碰到阻礙，為了省麻煩，拜託沙拉斯先把麥杜斯登記到自己的孩子名下，成為麥杜斯的養父，然後再由裘莉取得收養麥杜斯的權利，正式成為麥杜斯的養母，也因此麥杜斯在布萊德彼特之前，有過另一個父親。看著當年的小寶寶現在變成青年，沙拉斯感到很驕傲，對於麥杜斯讚不絕口。

只是麥杜斯與另一位真的相處過多年的養父—布萊德彼特，關係已經徹底回不去，不僅曾出面做出不利小布 的證詞，還表示想把彼特這個姓拿掉，在養父和養母之間，很明顯的選邊站。