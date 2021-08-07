我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

裘莉當年收養柬埔寨兒 找好友當「假養父」省麻煩

記者蘇詠智／即時報導
麥杜斯（左起）、安琪莉娜裘莉、布萊德彼特曾一起出席奧斯卡頒獎典禮，現已經無法再度同台。（路透資料照片）
麥杜斯（左起）、安琪莉娜裘莉、布萊德彼特曾一起出席奧斯卡頒獎典禮，現已經無法再度同台。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）鬧婚變、拖了快5年為孩子們的監護權大打官司戰，不在意為此需要耗費大筆金錢，據稱都是因為年紀最大的養子麥杜斯和布萊德彼特在私人飛機上的肢體衝突，麥杜斯早先在南韓念大學，雖然離母親很遠，卻還是她的心肝寶貝，近日更有人揭露當初裘莉執意要收養麥杜斯，還不惜找人當假養父的秘辛。

根據裘莉的柬埔寨友人兼業務夥伴沙拉斯的說法，她當年已經很想做媽媽，可是在「親生」和「領養」之間為何選擇後者，是考慮到世界上有很多需要照顧、關愛的弱勢孩童，她第一眼見到還是小寶寶的麥杜斯就愛上他，原來其他的寶寶看到陌生人都嚇得哭鬧，而麥杜斯卻對著她露出大大的笑容，馬上就抓住她的心，打定主意非要收養麥杜斯不可。

然而裘莉開始進行官方手續的申請，卻碰到阻礙，為了省麻煩，拜託沙拉斯先把麥杜斯登記到自己的孩子名下，成為麥杜斯的養父，然後再由裘莉取得收養麥杜斯的權利，正式成為麥杜斯的養母，也因此麥杜斯在布萊德彼特之前，有過另一個父親。看著當年的小寶寶現在變成青年，沙拉斯感到很驕傲，對於麥杜斯讚不絕口。

只是麥杜斯與另一位真的相處過多年的養父—布萊德彼特，關係已經徹底回不去，不僅曾出面做出不利小布的證詞，還表示想把彼特這個姓拿掉，在養父和養母之間，很明顯的選邊站。

麥杜斯（左一）曾特地返美出席養母安琪莉娜裘莉（左三）的新片首映，和其他養弟養妹團...
麥杜斯（左一）曾特地返美出席養母安琪莉娜裘莉（左三）的新片首映，和其他養弟養妹團聚。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 小布

上一則

吳亦凡入獄不是最失敗？被酸「沒令人懷念角色」才最慘

延伸閱讀

苦難的探索

苦難的探索
不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉 寶格麗新代言人超火辣

不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉 寶格麗新代言人超火辣
好萊塢討人厭25藝人 裘莉、泰勒絲、強尼戴普上榜

好萊塢討人厭25藝人 裘莉、泰勒絲、強尼戴普上榜
裘莉戀愛了？被目擊約會「非裔小布」威肯

裘莉戀愛了？被目擊約會「非裔小布」威肯

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48
疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」
911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式

911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式