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方基墨紀錄片 兒女出賣老爸

記者蘇詠智／綜合報導
方基墨罹患喉癌後，外表明顯露出疲憊老態。（取材自YouTube）
方基墨罹患喉癌後，外表明顯露出疲憊老態。（取材自YouTube）

曾在好萊塢大為走紅、演出「蝙蝠俠3」（Batman Forever）等巨片的方基墨（Val Kilmer），自從七年前發現罹患喉癌，到現在都還在治療中，也必須要透過特殊的裝置才能幫助發音，久未在電影裡擔任主角。他和老搭檔湯姆克魯斯（Tom Cruise）即將在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中再度聚首，亞馬遜頻道近期則將推出他的紀錄電影，雖然他本人無法參與首映活動，29歲的女兒梅茜迪絲（Mercedes）和26歲的兒子傑克（Jack）代替父親宣傳造勢，對關心他的影迷透露，他的喉癌病況雖然猛烈，卻漸漸在恢復中。

方基墨年輕時扮演飛官的模樣，帥氣有型。（取材自imdb）
方基墨年輕時扮演飛官的模樣，帥氣有型。（取材自imdb）

方基墨年輕時外型帥氣、有種桀驁不馴的特質，在「悍衛戰士」（Top Gun）中與湯姆克魯斯的對手戲徹底發揮這種魅力，隨著片子大賣也跟著走紅，然而他並不想只成為賣座片裡的耍帥男星，對於角色的詮釋有更多期許，因此被貼上「難搞」標籤。他演完「蝙蝠俠3」就覺得自己沒有發揮演技的空間，堅決不再演出續集，類似的情況一再發生，影響他的藝壇行情。在紀錄片裡有許多他從小到大的私房畫面，看得出他很年輕就有戲劇的才華，然而在好萊塢闖蕩一遭，卻不一定符合他對自己的期望。他形容在看片時，各種回憶湧上心頭，充滿強烈的感觸。

梅茜迪絲與傑克基墨姊弟，曾為父親的紀錄片赴坎城影展宣傳。（歐新社資料照片）
梅茜迪絲與傑克基墨姊弟，曾為父親的紀錄片赴坎城影展宣傳。（歐新社資料照片）

這部紀錄影片曾經在今年坎城影展上頗獲好評，梅茜迪絲和傑克也參與、雙雙掛名監製，傑克甚至還幫無法正常發聲的父親灌錄部分旁白，表示很感謝一路上受到很多人的支持、完成這部影片，讓他非常感動，父親的身體還在復原中，希望外界不要太過憂心。

片中揭露不少觀眾不知道的秘密，譬如方基墨原本並不想演「悍衛戰士」，因為合約的束縛加上欣賞導演東尼史考特，才只好參與。他也始終對於演技沒能獲得奧斯卡等獎項的肯定很失望，不過現在再回顧，覺得年輕時候的自己好像有點太嚴肅了。梅茜迪絲也表示，和一大堆觀眾一起看父親的紀錄片有很多驚喜，她當然很清楚父親私底下是什麼樣子，但她太習慣觀眾對父親的個性不太了解，太習慣外界認為父親就是那種難搞、而不是家人熟悉的圓滑有趣的模樣，因此看到觀眾第一次見到父親那些面貌而驚訝，讓她很驚奇，也有很多的感觸。

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