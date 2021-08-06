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不甩圍剿拒退讓 珍妮佛安妮絲頓堅持：不打疫苗就絕交

記者蘇詠智╱綜合報導
珍妮佛安妮絲頓主動切割身旁不打新冠肺炎疫苗的友人。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓主動切割身旁不打新冠肺炎疫苗的友人。（路透資料照片）

向來備受觀眾喜愛的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston），近來在訪問中公開表示自己主動切割了一些不願、還沒施打新冠肺炎疫苗的友人，引來拒打疫苗者的圍剿，但她完全沒退讓，相信此時趕快打疫苗是保護自己也保護他人的正確做法，在社群網站上表示：「此時我們需要考慮的，不只我們自己。」

有網友質疑珍妮佛：「如果已經打了疫苗，應該已經有保護力了，沒錯吧？幹嘛為了身邊還有人沒打疫苗而憂慮？」珍妮佛忍不住回應道：「因為如果你有變種病毒，你還是會傳染給我，我也許只是輕症、不需要住院或會致死，但我還是有機會傳染給其他還沒打疫苗的人，讓他們的生命陷入危險，這就是為什麼我會擔心。此時我們需要考慮的不只我們自己。」

珍妮佛安妮絲頓認為至今還堅持不打疫苗的人，有可能對副作用憂慮，有可能受到別有目的的洗腦，雖然每個人都可以有自己的想法，然而這樣就對疫苗反感，真的是很棘手、不容易解決的狀況，她個人重視科學的實證，深感反疫苗者就是不願意面對科學證據，很糟糕。

美國近日確診者又暴增，很大部分來自於最堅持不打疫苗的佛羅里達州、德克薩斯州、阿拉巴馬州、密蘇里州等，成為超級熱區， 而在媒體的報導之下，導致更多民眾對於恢復出門消費怕怕，好不容易在夏季初期出現復甦景象的全美票房，近日又下滑，娛樂圈人士萬般無奈，打疫苗、不打疫苗者之間的對立也愈來愈難解決。

疫苗 社群網站 阿拉巴馬州

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