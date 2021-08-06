「玩命關頭」玩命20年 馮迪索兒子演「唐老大」童年

馮迪索(中後)帶著所有小孩和「玩命關頭」系列中的妹妹喬丹娜布魯斯特(左一)一起出席特映活動，兒子文森(左二)演他童年時期。（圖：UIP提供）

「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）全球累積票房已破6億4000萬美元，堪稱新冠肺炎疫情期間最熱賣的鉅片。靈魂人物馮迪索（Vin Diesel）心中充滿感慨，雖然感謝影迷支持，卻也為該系列歡慶20周年、元老保羅沃克（Paul Walker）已無法和大夥兒一起重聚而傷感。

扮演「玩命關頭」中的唐老大20年，馮迪索人生歷程已與角色分不開，第9集所呈現的唐老大年少往事，他曾在第一集對保羅沃克的角色提過一些，卻沒機會詳述，直到20年後才終要揭曉，童年時的唐老大甚至由他兒子文森來扮演，他笑道：「一定會給文森的演出打A+。」這其實是導演 林詣彬的安排，10年前馮迪索和林詣彬拍攝「玩命關頭5」（Fast & Furious 5），突然在波多黎各接到兒子快出生的通知，立刻搭機返回紐約 ，因此在他們心目中，文森早就是這系列的一份子。

每到「玩命關頭」新一集要上映，馮迪索就不禁思念起已逝的保羅沃克，他認為在拍攝期間總會有些時刻讓他想到已離開大家的保羅，卻也想把握機會延續彼此合作的成績，讓觀眾緬懷保羅對此系列的重要貢獻。聽聞台灣 觀眾戲稱「玩命關頭」為「玩命光頭」，他哈哈大笑，還摸了摸自己的頭皮，直呼愛死了這個好玩的別名。

馮迪索在「玩命關頭」系列與林詣彬合作，又曾參與李安「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk），兩位都是台灣出身、揚名好萊塢的導演，在他眼中前者是好兄弟、好夥伴，後者則是他學習的目標。他坦言：「我在『玩命關頭』系列之外，去拍不同類型電影，盡可能從那些導演身上得到我想要的。就像李安那一次就是很不錯的經驗，我可以學習他的拍片步驟和藝術技巧。」