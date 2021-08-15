他們不是笨小孩 一窺失讀症孩童的「繽紛」世界

《五彩繽紛》(Confett)英文海報。(胡安提供)

由華裔導演胡安執導、關注失讀症的新片《五彩繽紛》(Confetti)，將於8月20日在北美院線上映，現居紐約的她接受專訪時說，「我就是這位擁有失讀症女兒的母親。」她說，電影 「原汁原味」反映一位華人母親對擁有一個需要特殊教育孩子的心理變化甚至成長，她說：「不被主流認知和接納，並不是錯誤，只是不同，希望所有孩子都能被耐心對待。」

電影中的女孩梅梅就是以胡安的女兒為原型。(五彩繽紛劇照) 胡安和女兒如今生活在紐約市。(胡安提供)

美國 求學 誤入雅典學社

胡安是土生土長的北京女孩兒，也是北京第二外國語學院77屆英語系的學生；1979年改革開放初期，剛上大二的她選擇隻身到舊金山留學，相比安逸的家鄉，一切都要從零開始。

為了省錢，胡安勤工儉學，導演陳凱歌曾打趣地評價她，「只要是圓的，她就去刷」；這裡「圓的」指的是圓盤子和馬桶蓋，除了讀書外，基本概括了胡安當時的生活狀態。

她做過時薪工、餐館打雜、中文老師…學業完成後，又輾轉到紐約大學 商學院進修，在這裡，她遇見了改變她下半生的一群人。

1988年，陳凱歌拍完《孩子王》來到紐約，這裡聚集許多華人藝術家，被稱為中國版的「雅典學社」，裡面有作曲家譚盾、畫家陳丹青等人，胡安也在其中。

與這些人相識，讓她有了半路出家拍電影的想法，但當時胡安的事業正在攀升期，說起來容易做起來難，「放棄一個金飯碗，去追逐遙不可知的電影夢，這在任何人看來都是極度荒謬的想法。」她說。

胡安當時並不開心，她形容自己是「資本家的賺錢機器」，當加入「雅典學社」，見到陳凱歌才明白「自己心意已決，怎麼都回不去了。」

「五彩繽紛」電影劇照。(胡安提供) 胡安與女兒。(胡安提供)

急流勇退 伴失讀症女兒

胡安的導演之路異常順利，1992年，她的學生作品《山河舊話》誕生，這部帶著文藝腔調的電影，讓她在業內逐漸聲名鵲起。

千禧年拍完《西洋鏡》和《美人依舊》後，無論在中國還是在美國，胡安的名字一炮打響，「有很多製片人或經紀人找我開會，談劇本，談項目」。

但也在此時，她得知自己懷孕，在女兒即將到來時，心裡只剩下一個想法，「義無反顧，集中精力把帶孩子這件事辦好。」

直到後來，女兒的一位外教告知胡安，女兒「異於同齡人」的行為可能是失讀症(Dyslexia)，在北京多方查詢，發現大眾對此症認知有限，上小學一年級後孩子經常被同學嘲笑，老師甚至也說：「就你的孩子不識字！」

胡安表示，由於誤解，很多患有失讀症的孩子被判定為智力落後、學習不認真，漸漸失去重視和關愛，他們真正的需求往往被忽視，很可能影響孩子的一生。

她選擇帶著孩子來紐約，先後經歷公立學校和特殊教育，接觸了許多相似背景的學生和家長，才逐漸明白，失讀症患者只是大腦功能和心理上和正常人有所不同，如果在童年的黃金時期能接受引導和治療，仍有很高機率可以克服。

《五彩繽紛》電影中，失讀症兒童梅梅在鎮上的小學讀書，卻因為患病跟不上課程，不得不退學。而一個工薪階層的家庭要支撐梅梅遠赴美國學習，負擔遠超想像。

最終，母親陳蘭還是毅然帶著女兒去美國，公立學校無法提供適合失讀症兒童的教學，而對症的私立機構不但收費昂貴而且門檻很高。

不想耽誤梅梅的學業，沒有身分、語言不通的陳蘭，紐約找黑工也四處碰壁，為掙夠昂貴的學費，更不得不起早貪黑四處兼差。

息影15年，胡安展現了作為母親的溫柔豁達和作為影人的匠心，《五彩繽紛》傳達的不僅是教育話題，也是人生話題；她說，通過身體的旅行，完成心靈的旅行，從而接受生命的不完美，也接納自己，同自己不安的靈魂和解，母親為的是治癒孩子，最後卻發現，是孩子天使一般的心靈，最終治癒了自己。

她說，「所謂的正常不正常，都是執念而已，又何必耿耿於懷呢。」