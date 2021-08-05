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強尼戴普離婚官司 安珀捐款成關鍵

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普（右）與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈。（路透資料照片）
強尼戴普（右）與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的大戰，離婚後愈演愈烈。由於安珀赫德之前打著「家暴受害者」的形象，贏得外界同情，去年底強尼戴普因提告英媒「太陽報」吞敗訴，淪為「法院認證的家暴男」，還丟失不少工作，但近期強尼戴普逆轉獲勝一部分官司，有望乘勝追擊。

在法院最新裁決指出，安珀赫德離婚後，為了證明自己不是覬覦強尼戴普的財產，將強尼戴普給出的離婚和解金700萬美元全數捐出，一半捐給致力於停止讓女性受到暴力傷害的機構「美國公民自由聯盟」，另一半則是捐給長年擔任志工的「洛杉磯兒童醫院」，如今法院請求「美國公民自由聯盟（ACLU）」 公布安柏赫德的實際捐款額，萬一金額不符，就形同安珀赫德確實在這場官司中說謊。

強尼戴普的法律團隊不僅指控安珀赫德捐款造假，更進一步指出，在2017年洛杉磯兒童醫院感謝捐款名單中有出現「百萬捐款者安柏赫德」的名字，但醫院最後透露只收到安珀赫德10萬美元捐款入帳，其餘款項下落不明，如果證據越爆越多，就可以證實強尼先前所稱「赫德嫁給他是為了錢」，有機會可透過這點來否定安珀赫德，增加後續官司的勝訴機率。

強尼戴普、安珀赫德在事業上也有重大歧異，強尼戴普不僅接連損失「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列史傑克船長、「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列大反派等要角，安珀赫德卻持續演出「水行俠2」（Aquaman 2）女主角，讓強尼的粉絲非常不服。

美國公民 家暴 洛杉磯

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