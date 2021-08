強尼戴普離婚官司 安珀捐款成關鍵

強尼戴普(右)與安珀赫德之間的戰火愈燒愈烈。(路透資料照片)

強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的大戰,離婚後愈演愈烈。由於安珀赫德之前打著「家暴 受害者」的形象,贏得外界同情,去年底強尼戴普因提告英媒「太陽報」吞敗訴,淪為「法院認證的家暴男」,還丟失不少工作,但近期強尼戴普逆轉獲勝一部分官司,有望乘勝追擊。

在法院最新裁決指出,安珀赫德離婚後,為了證明自己不是覬覦強尼戴普的財產,將強尼戴普給出的離婚和解金700萬美元全數捐出,一半捐給致力於停止讓女性受到暴力傷害的機構「美國公民 自由聯盟」,另一半則是捐給長年擔任志工的「洛杉磯 兒童醫院」,如今法院請求「美國公民自由聯盟(ACLU)」 公布安柏赫德的實際捐款額,萬一金額不符,就形同安珀赫德確實在這場官司中說謊。

強尼戴普的法律團隊不僅指控安珀赫德捐款造假,更進一步指出,在2017年洛杉磯兒童醫院感謝捐款名單中有出現「百萬捐款者安柏赫德」的名字,但醫院最後透露只收到安珀赫德10萬美元捐款入帳,其餘款項下落不明,如果證據越爆越多,就可以證實強尼先前所稱「赫德嫁給他是為了錢」,有機會可透過這點來否定安珀赫德,增加後續官司的勝訴機率。

強尼戴普、安珀赫德在事業上也有重大歧異,強尼戴普不僅接連損失「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列史傑克船長、「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列大反派等要角,安珀赫德卻持續演出「水行俠2」(Aquaman 2)女主角,讓強尼的粉絲非常不服。