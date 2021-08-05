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凱特哈德森找殺夫兇手 首登影集主角

記者陳建嘉／綜合報導
凱特哈德森(左)、奧塔維亞史班森(右)在「直言真相」第二季同台飆戲。（圖：APPLE TV+提供）
凱特哈德森(左)、奧塔維亞史班森(右)在「直言真相」第二季同台飆戲。（圖：APPLE TV+提供）

奧斯卡、金球獎雙料得主奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）主演的Apple TV+影集「直言真相」（Truth Be Told），第二季官方預告近日曝光，辣媽凱特哈德森（Kate Hudson）首登影集主角，聯手奧塔薇亞一同挖掘真相，探討家庭悲劇追根究柢的必要性。

來源：YouTube

故事描述由奧塔維亞所飾演的熱門犯罪播客節目主持人帕琵帕奈爾（Poppy Parnell），透過主持節目來找出曾經被潦草結案的犯罪事件，不料卻在越靠近真相時，同時看見真相背後的人倫悲劇，讓她開始反思調查的意義。

沒想到第二季開始，有受害者主動找上門求她協助，而這個受害者正是由凱特哈德森所飾演的摯交好友米卡基斯（Micah Keith）。身為當紅主持人的米卡，在一日夜裡回家發現丈夫遭到謀殺，警方調查後卻快速結案，懷疑案情並不單純的米卡只好求助帕琵，希望透過她的敏銳觀察和社群影響力，能還原事實。

不料在拼湊答案的過程中，帕琵卻發現米卡似乎別有意圖，究竟真相能帶給人平靜，還是被猜忌懷疑蒙蔽而使友誼破裂？凱特、奧塔薇亞在「直言真相」第二季有著亦敵亦友的複雜關係，但私底下兩人交情極好，還曾說想與對方結婚。

凱特哈德森(右)與奧塔維亞史班森(左)在「直言真相」火花四射。（圖：APPLE ...
凱特哈德森(右)與奧塔維亞史班森(左)在「直言真相」火花四射。（圖：APPLE TV+提供）

凱特 社群 金球獎

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