新一代黑寡婦佛蘿倫絲普伊 憑真性情圈粉

佛蘿倫斯普伊在《黑寡婦》英國宣傳活動時開心與劇中自己合照。（取材自Instagram）

漫威電影 《黑寡婦》（Black Widow）在日漸解封的全球開出亮演票房，該片集結「漫威一姊」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）以及（David Harbour），講述「娜塔莎」的角色起源以及家庭關係等等，而官方也確定「黑寡婦」這一角色也確定交棒給在劇中飾演娜塔莎妹妹的佛蘿倫斯普伊。她在電影開播後收到不少好評，許多媒體、影迷都紛紛讚賞她的表現。

今年25歲的佛蘿倫斯普伊是英國 牛津人，她的兄姊分別是音樂家及演員，一家四個孩子都非常有表演天賦。早在6歲左右佛蘿倫斯就發現了自己對表演的才能，她在求學期間也一直精進自己的演技。在她18歲時首次出演了電影並被提名倫敦影展獎最佳英國新人，接著在2016年主演《惡女馬克白》（Lady Macbeth）奪得英國獨立電影獎最佳女主角，之後在《我和我的摔角家庭》（Fighting with My Family）與《她們》（Little Women）都有出色表現，她也憑著後者首次入圍奧斯卡最佳女配角獎、英國電影學院獎最佳女配角，當年她才23歲，出道第五年。

佛蘿倫斯普伊無疑是現在最受到萬眾期待的新生代女星之一，她私底下幽默風趣，連「姊姊」思嘉莉約翰森都被她圈粉，兩人在片場宛如親姊妹般相處。而她多次因為機智且搞笑的趣事登上新聞版面，以下幾點關於佛蘿倫斯普伊的「輝煌事蹟」，保證你看完也立刻被她的真性情吸引。

要減肥就不演

跟思嘉莉約翰森性感的形象不同，佛蘿倫斯普伊身高162公分，身材標準並沒有螞蟻腰、鉛筆腿。她曾透露漫威找上她時提出減肥要求，但認為好萊塢需尊重多元身材的她一口回絕，表示如果要她減肥就不出演，最後漫威尊重她的決定，才有了現在討人喜歡的葉蓮娜。另外，在《我和我的摔角家庭》上映後她也曾被嘲笑腿粗，她對此展現高EQ回答：「嘲笑我腿粗不會讓任何身形的人在好萊塢發展合理化。」並要大家將焦點擺在從電影中能得到什麼收穫。

《黑寡婦》電影海報。（取材自IMDb）

為愛狠嗆網友

佛蘿倫斯普伊與現任男友、演員札克布瑞夫（Zach Braff）在一起兩年，不過年齡相差21歲的他們時常在輿論的風口浪尖，不少網友稱兩人是「父女戀」，更指責札克布瑞夫有戀童癖，兩人看起來非常不登對等等。對此佛蘿倫斯普伊也槓上網友，她呼籲外界仍有許多可怕的事需要社會大眾關心，自己作為一個成年女人很清楚自己想跟誰交往。最後還表示：「如果不喜歡可以退追！」霸氣護愛。

沒有偶像包袱

在去年的奧斯卡典禮上，佛蘿倫斯普伊與思嘉莉約翰森在典禮上相見歡。即使兩人都憑不同作品一起被提名，但她更在意的是能與對方在這個特別的場合相遇，一看見史嘉蕾就上前擁抱並給予支持。另外，在去年年初時她錄下自己接到入圍通知電話的畫面，得知自己被提名她瞬間「興奮到模糊」，還因此露點。不過她絲毫不在意，稍微修圖後就上傳到IG跟粉絲們分享喜訊。

佛蘿倫斯也經常在個人IG上傳生活照，可以看見照片中的她經常不計形象，完全沒有偶像包袱，真性情模樣非常圈粉。

佛蘿倫斯普伊私下非常活潑搞笑。（取材自Instagram）

（取材自聯合新聞網udn STYLE）